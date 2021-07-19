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Въезд с Дачного на КАД не дался водителю фуры, большегруз сложило прямо перед легковыми

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ДТП с грузовиком затруднило движение на развязке Дачного проспекта с кольцевой автодорогой Петербурга. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одной из ехавших следом машин.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 19 июля на съезде с Дачного проспекта на внешнее кольцо КАД произошло ДТП с участием большегруза Volvo. На записи видно, как фура уходит на съезд, а затем кабину по неизвестной причине заносит влево, и машину складывает пополам. Врезавшись в отбойник, она останавливается.

В результате оказалась перекрыта половина съезда. На кадрах с места ДТП видно также красный легковой автомобиль с побитой передней частью, но судя по видео, он стоял на развилке еще до аварии.

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В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что авария обошлась без пострадавших. По предварительным данным, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Движение на участке затруднено, но не перекрыто. На место направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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