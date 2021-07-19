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Массовая авария заняла три ряда на юге КАД. На месте два часа ждут эвакуации

Три автомобиля столкнулись и затруднили движение на КАД Петербурга

Несколько машин не смогли разъехаться на юге кольцевой автодороги Петербурга утром 19 июля и собрали затор.

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Об аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщил очевидец Александр. По его словам, на 81-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Таллинское шоссе, произошло ДТП с участием четырех машин. «Полностью перекрыт средний ряд и частично правый. ДПС на месте. Затруднëнное движение протяженностью около километра», — пишет он.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация об аварии поступила около 10:40. На 82-м километре внешнего кольца КАД столкнулись три легковых автомобиля. Пострадавших не было. Поврежденные машины заняли первую, вторую и третью полосы.

В настоящее время, по данным управления, две машины из трех уже уехали, одна еще ожидает эвакуации. Пробки на участке кольцевой, где произошла авария, сейчас не наблюдается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Nightik
Клоуны. Как там можно было такое создать? Там в 7 утра перед съездом машины в пробку заезжали. Похоже умный олень хорошо перестроился с обочины в левый ряд
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