Об аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщил очевидец Александр. По его словам, на 81-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Таллинское шоссе, произошло ДТП с участием четырех машин. «Полностью перекрыт средний ряд и частично правый. ДПС на месте. Затруднëнное движение протяженностью около километра», — пишет он.



Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация об аварии поступила около 10:40. На 82-м километре внешнего кольца КАД столкнулись три легковых автомобиля. Пострадавших не было. Поврежденные машины заняли первую, вторую и третью полосы.