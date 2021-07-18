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Понос и температура 39. На юге Петербурга кишечная инфекция закрыла целый садик

Садик закрыли из-за кишечной инфекции в Купчино

Из-за больных детских животов зарыли 55 садик во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщила мама одного из воспитанников 18 июля.

Её двухлетнему сыну стало плохо десять дней назад. Мама забрала мальчика из садика на проспекте Славы с температурой, позже она поднялась до 39 градусов. Ребёнка мучил понос. Анализы выявили сальмонеллёз. По словам петербурженки, в течение недели в группу перестали ходить многие дети. Родители в чатах обменивались схожими симптомами. Садик закрыли.

В администрации Фрунзенского района уточнили, что на прошлой недели сальмонеллез подтвердился у пятерых детей. Роспотребнадзор предписал закрыть 55 садик на 25 дней.

Здоровых детей перевели в другое учреждение. Ведётся расследование.

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Комментарии (5)

hal9000
А че закрывать..??..100% это курица просроченная..менять поставщика нафиг...там два варианта..либо поставщик внаглую даты перебивает либо приемка некачественная..закрывать сад в таких случаях это всеравно если например заболела голова то надо ее отрубить нафиг чтоб не болела..
Alex000
Зарыли садик из-за инфекции - это круто. Очень круто.
Я правда заголовок прочитал как "забрызгала целый садик" сначала - тоже ничего.
mavar
Где русский учила, блогерша? Вот они, жертвы аб.. егэ. Зарыли 55 садиков?
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