Понос и температура 39. На юге Петербурга кишечная инфекция закрыла целый садик

Из-за больных детских животов зарыли 55 садик во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщила мама одного из воспитанников 18 июля.

Её двухлетнему сыну стало плохо десять дней назад. Мама забрала мальчика из садика на проспекте Славы с температурой, позже она поднялась до 39 градусов. Ребёнка мучил понос. Анализы выявили сальмонеллёз. По словам петербурженки, в течение недели в группу перестали ходить многие дети. Родители в чатах обменивались схожими симптомами. Садик закрыли.

В администрации Фрунзенского района уточнили, что на прошлой недели сальмонеллез подтвердился у пятерых детей. Роспотребнадзор предписал закрыть 55 садик на 25 дней.