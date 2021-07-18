Уголовное дело возбуждено после смерти заместителя директора центра «Патриот» в Архангельской области. Женщина поздно выпустила второй парашют.
О гибели парашютистки 18 июля сообщает региональный транспортный следком. Накануне утром 41-летняя женщина совершала очередной прыжок с парашютом. Ан-2 в районе поселка Левковка поднялся в воздух, замдиректора патриотического клуба шагнула вниз. Первый парашют раскрылся вовремя, затем она его отстегнула и выпустила запасной. Но расстояние до земли было рассчитано неверно, высоты оказалось слишком мало для набора воздуха. Женщина погибла.
Организовала прыжки «Федерация парашютного спорта Архангельской области». Уголовное дело возбуждено по факту оказания небезопасных услуг.