Угробил пассажира, попался на наркоте, напугал полицейского до полусмерти: что известно об арестованном в Петербурге блогере Пашаеве

В июне 2021 года сотрудник ДПС остановил Пашаева на дороге и забрал водительские права. Блогер нашел телефон полицейского и в красочных выражениях описал ему нерадужные перспективы. Слова были настолько убедительны, что сотрудник и его жена написали заявления об опасении за жизнь и здоровье. Уголовное дело возбудили по статье 318 УК «Угрозы применения насилия к представителю власти».

Об аресте Пашаева сообщает 17 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга: «Мера пресечения избрана на два месяца. Обвиняемый просил домашний арест». На заседании Пашаев рассказал, что трудится бухгалтером у индивидуального предпринимателя.

В феврале 2021 года Пашаева задержали на дороге с явными признаками наркотического опьянения. На освидетельствование его отправили в Городскую наркологическую больницу. Пашаев уединился с банкой и налил в нее воду. Подмену блогер списал на шалость и попросил «переписать». Ему не разрешили и составили протокол по статье 6.9 КоАП за отказ от освидетельствования.

В декабре 2018 года Пашаев отсидел двое суток под административным арестом за наезд на пешехода во дворе дома на проспекте Авиаконструкторов. Сбив человека, блогер уехал, припарковал машину и ушел домой.

В 2017 году Пашаев угробил пассажира, вылетев с дороги на скорости 100 километров в час. Родственник погибшего простил Пашаева за денежную компенсацию, уголовное дело прекратили по примирению сторон.