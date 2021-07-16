СК Петербурга возбудил дело против блогера Пашаева. После погони он названивал сотруднику ГИБДД и угрожал

Следственный комитет спустя почти 1,5 месяца возбудил уголовное дело об угрозах применения насилия в отношении представителя власти в отношении блогера.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 16 июля, бизнесмен (владелец автосервиса и проката самокатов) и блогер Эмиль Пашаев был остановлен сотрудниками ГИБДД на своем автомобиле «Шевроле» 7 июня.



Задержанием, сообщает СК, мужчина был сильно недоволен и ругался на инспекторов матом. После составления протоколов блогер якобы нашел телефон одного из сотрудников, его задерживавших, и «совершил несколько звонков сотруднику полиции, высказывая угрозы применения насилия в отношении самого инспектора и его близких».

