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СК Петербурга возбудил дело против блогера Пашаева. После погони он названивал сотруднику ГИБДД и угрожал

Блогер Пашаев стал фигурантом уголовного дела после звонков с угрозами сотруднику ГИБДД

Следственный комитет спустя почти 1,5 месяца возбудил уголовное дело об угрозах применения насилия в отношении представителя власти в отношении блогера.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 16 июля, бизнесмен (владелец автосервиса и проката самокатов) и блогер Эмиль Пашаев был остановлен сотрудниками ГИБДД на своем автомобиле «Шевроле» 7 июня.

Задержанием, сообщает СК, мужчина был сильно недоволен и ругался на инспекторов матом. После составления протоколов блогер якобы нашел телефон одного из сотрудников, его задерживавших, и «совершил несколько звонков сотруднику полиции, высказывая угрозы применения насилия в отношении самого инспектора и его близких».

СК особо отмечает, что ранее Пашаев неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.

По данным СМИ, в конце июня Пашаев несколько раз привлекал внимание сотрудников ДПС: один раз превысив скорость на байке, в другой раз оказавшись в машине, за которой ГИБДД устроила погоню.

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Комментарии (3)

261847251
Как можно предпринимателю быть дураком?
260569221
Ой.. да ничего ему не будет..
Пожурят и пальчиком погрозят и отпустят
Он же не стаканчиками кидался в сотрудников
aaignat
стрелять надо было при задержании, кучно и точно
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