СК Петербурга возбудил дело против блогера Пашаева. После погони он названивал сотруднику ГИБДД и угрожал

Следственный комитет спустя почти 1,5 месяца возбудил уголовное дело об угрозах применения насилия в отношении представителя власти в отношении блогера.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 16 июля, бизнесмен (владелец автосервиса и проката самокатов) и блогер Эмиль Пашаев был остановлен сотрудниками ГИБДД на своем автомобиле «Шевроле» 7 июня.
Задержанием, сообщает СК, мужчина был сильно недоволен и ругался на инспекторов матом. После составления протоколов блогер якобы нашел телефон одного из сотрудников, его задерживавших, и «совершил несколько звонков сотруднику полиции, высказывая угрозы применения насилия в отношении самого инспектора и его близких».
СК особо отмечает, что ранее Пашаев неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.
По данным СМИ, в конце июня Пашаев несколько раз привлекал внимание сотрудников ДПС: один раз превысив скорость на байке, в другой раз оказавшись в машине, за которой ГИБДД устроила погоню.