Производители продовольствия в России за полгода подняли цены на 8,6%

Российские производители продуктов питания в июне подняли цены на 0,8% по отношению к маю и на 8,6% — к декабрю 2020 года. Это следует из данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров, опубликованных 16 июля.
В июне производители продовольствия подняли цены на 16,7% в сравнении с июнем 2020 года. За первое полугодие 2021 года их цены выросли на 15,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Для сравнения, в июне 2020 года цены производителей продуктов росли на 0,7% к предыдущему месяцу, на 3,6% — к декабрю 2019 года, на 2,3% — к июню 2019 года. Снижение показателя полугодие к полугодию составило 0,1%.
Больше всего в июне этого года поднялись цены металлургов — на 9,7% по отношению к маю и на 41,6% с начала года. Нефтегазодобывающие компании увеличили цены на 4% к предыдущему месяцу и на 49% — к началу года. Рост цен производителей химических веществ и продуктов составил 2,1% и 33,4% соответственно.
Ранее крупнейший в России производитель чая и кофе ГК «Орими» сообщил, что осенью будет вынужден предупредить клиентов о повышении отпускных цен на чай на 10%, на кофе — на 20%. Как это отразится на ценах в магазинах, читайте в материале «Фонтанки».