Производители продовольствия в России за полгода подняли цены на 8,6%

Российские производители продуктов питания в июне подняли цены на 0,8% по отношению к маю и на 8,6% — к декабрю 2020 года. Это следует из данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров, опубликованных 16 июля.



В июне производители продовольствия подняли цены на 16,7% в сравнении с июнем 2020 года. За первое полугодие 2021 года их цены выросли на 15,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Для сравнения, в июне 2020 года цены производителей продуктов росли на 0,7% к предыдущему месяцу, на 3,6% — к декабрю 2019 года, на 2,3% — к июню 2019 года. Снижение показателя полугодие к полугодию составило 0,1%.