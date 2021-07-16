Обвиняемый во взяточничестве сотрудник комздрава Петербурга проводит лето за решёткой

Дзержинский райсуд Петербурга не отпустил домой ведущего специалиста из комитета по здравоохранению Смольного Александра Шкабару. Ближайшие два месяца он проведёт под арестом.



Как сообщили в объединённый пресс-службе судов, 16 июля суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу обвиняемого в получении взятки. Шкабару отправили в следственный изолятор до 15 сентября.

«Фонтанка» писала о том, что ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения комздрава задержали накануне. В пятницу ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК. По версии следствия, Шкабара обложил оброком бизнесмена, фирма которого занимается энергосервисными работами.