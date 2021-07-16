Сотрудника комздрава Петербурга задержали по делу о взятке на 2 млн рублей. Он подозревается в лояльности к бизнесмену в получении контрактов

Оперативники экономической полиции Петербурга задержали ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения комздрава Александра Шкабара. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июля, сотрудника ведомства задержали накануне в рамках возбужденного СК Петербурга уголовного дела по статье «получение взятки».
По версии следствия, Шкабара получил от бизнесмена, чья фирма занимается энергосервисными работами, 2,1 млн за то, что организации здравоохранения получали настойчивые рекомендации обращаться именно в эту фирму для разработки проектов по мероприятиям, направленным на энергосбережение. А потом и заключать договоры с этой компанией, чтобы она работала в учреждениях, подведомственных комздраву, наравне с ПСК.
Деньги мужчина, предполагают в СК, получал за счета компании своей знакомой. Она также стала фигурантом дела по статье «посредничество во взятке».
Шкабара задержан в порядке статьи 91 УПК (на двое суток) УК РФ. Решается вопрос о мере пресечения.