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Сотрудника комздрава Петербурга задержали по делу о взятке на 2 млн рублей. Он подозревается в лояльности к бизнесмену в получении контрактов

В Петербурге задержали сотрудника комздрава по подозрению в получению взятки в в 2 млн

Оперативники экономической полиции Петербурга задержали ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения комздрава Александра Шкабару.

Оперативники экономической полиции Петербурга задержали ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения комздрава Александра Шкабара. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июля, сотрудника ведомства задержали накануне в рамках возбужденного СК Петербурга уголовного дела по статье «получение взятки».

По версии следствия, Шкабара получил от бизнесмена, чья фирма занимается энергосервисными работами, 2,1 млн за то, что организации здравоохранения получали настойчивые рекомендации обращаться именно в эту фирму для разработки проектов по мероприятиям, направленным на энергосбережение. А потом и заключать договоры с этой компанией, чтобы она работала в учреждениях, подведомственных комздраву, наравне с ПСК.

Деньги мужчина, предполагают в СК, получал за счета компании своей знакомой. Она также стала фигурантом дела по статье «посредничество во взятке».

Шкабара задержан в порядке статьи 91 УПК (на двое суток) УК РФ. Решается вопрос о мере пресечения.

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Комментарии (5)

Эрнесто
Кому война, а кому мать родна. Наживаться на медицине во время пандемии, за это должен быть расстрел или если демократично, то пожизненно.
SergeantS
Всего два ляма...даже неинтересно.
Rovesnik_Kommunizma
Комздрав напрягся - а ну как ведущий специалист пойдет на сделку?
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