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Петербуржцы за полгода украли больше ста люков. Самые привлекательные крышки оказались в Курортном районе

Злоумышленников уже ищет полиция. За кражу люков светит до двух лет тюрьмы.

Как сообщает 16 июля пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в Северной столице за полгода украли 108 канализационных люков. Рекордсменами стали Курортный, Невский и Красногвардейский районы, на которые приходится более половины похищений.

Водоканал отмечает, что ситуация с воровством люков в городе стабильная. Так, за шесть месяцев 2020 года было зафиксировано 134 таких случая.

Работники предприятия заявили о кражах в полицию. Охотникам за люками грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Фонтанка» показывала, как двое мужчин пытались утащить канализационные люки на Муринской дороге.

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Комментарии (5)

Хауаю
Всем пригодится в хозяйстве крышка.
Или коротко: всем - крышка.)
А если серьезно, то может попробовать навесные замки?
Агроном аэродрома
"Петербуржцы" - защем ругаися, нащальникэ?!!
f0ntan
Значит, в Курортном районе металлические канализационные люки еще не поменяли на пластиковые
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