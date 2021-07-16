Петербуржцы за полгода украли больше ста люков. Самые привлекательные крышки оказались в Курортном районе

Как сообщает 16 июля пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в Северной столице за полгода украли 108 канализационных люков. Рекордсменами стали Курортный, Невский и Красногвардейский районы, на которые приходится более половины похищений.



Водоканал отмечает, что ситуация с воровством люков в городе стабильная. Так, за шесть месяцев 2020 года было зафиксировано 134 таких случая.



Работники предприятия заявили о кражах в полицию. Охотникам за люками грозит до двух лет лишения свободы.



Ранее «Фонтанка» показывала, как двое мужчин пытались утащить канализационные люки на Муринской дороге.

