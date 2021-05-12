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Дерзкая погоня за похитителями канализационных люков на Муринской дороге попала на видео

Двое мужчин попытались похитить канализационные люки на Муринской дороге в Петербурге

В соцсетях появилось видео кражи, которой позавидовали бы друзья Оушена в полном составе. Здесь всё: каскадёрский разворот отечественной четвёрки-универсала, падающий почти на ноги преследователям канализационный люк, слаженная работа похитителей.

Видео публикует 12 мая паблик «ДТП и ЧП». Пользователи разделились во мнении о целях и перспективах общения похитителей с Водоканалом.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Попытку похищения пресекли работники местного предприятия. На видео видно, как мужчина в тёмной одежде спешит задержать преступников, но не успевает. Двое мужчин-злоумышленников садятся в авто и на скорости, эффектно развернувшись, уходят от погони. В процессе побега дверь открывается и из нее вылетает почти на ноги догоняющему тяжёлый металлический люк.

Напомним, Водоканал регулярно сообщает о хищении канализационных люков и рисках, которые это несёт. К примеру, только за полгода 2019 года предприятие потеряло больше полутысячи люков. В марте нынешнего года Водоканал отчитался о 24 кражах в трёх районах города. Лидером по количеству хищений люков стал Курортный район.

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Комментарии (7)

vic_5e4cd1938d1a8
А как на счёт запрета на приём крышек люков и их частей с уголовным наказанием за приём.
Ark7
Воры перед сдачей их разбивают. Надо ужесточить наказание за это. Не просто воровство, а создание угрозы жизни и здоровью.
Андрей К._5e4ce28835681
А пройтись по пунктам приёма металлов и поискать крышки от люков, а потом посадить и приемщика, и хозяина пункта за скупку Есть же такой закон, или уже нет? Если есть, то почему так не делают?
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