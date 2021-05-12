В соцсетях появилось видео кражи, которой позавидовали бы друзья Оушена в полном составе. Здесь всё: каскадёрский разворот отечественной четвёрки-универсала, падающий почти на ноги преследователям канализационный люк, слаженная работа похитителей.
Видео публикует 12 мая паблик «ДТП и ЧП». Пользователи разделились во мнении о целях и перспективах общения похитителей с Водоканалом.
Попытку похищения пресекли работники местного предприятия. На видео видно, как мужчина в тёмной одежде спешит задержать преступников, но не успевает. Двое мужчин-злоумышленников садятся в авто и на скорости, эффектно развернувшись, уходят от погони. В процессе побега дверь открывается и из нее вылетает почти на ноги догоняющему тяжёлый металлический люк.
Напомним, Водоканал регулярно сообщает о хищении канализационных люков и рисках, которые это несёт. К примеру, только за полгода 2019 года предприятие потеряло больше полутысячи люков. В марте нынешнего года Водоканал отчитался о 24 кражах в трёх районах города. Лидером по количеству хищений люков стал Курортный район.