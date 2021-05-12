В соцсетях появилось видео кражи, которой позавидовали бы друзья Оушена в полном составе. Здесь всё: каскадёрский разворот отечественной четвёрки-универсала, падающий почти на ноги преследователям канализационный люк, слаженная работа похитителей.



Видео публикует 12 мая паблик «ДТП и ЧП». Пользователи разделились во мнении о целях и перспективах общения похитителей с Водоканалом.