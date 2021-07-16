Небольшое ДТП перекрыло движение во дворах минувшим вечером на севере Петербурга. Похоже, водитель привык находиться на высоте и не рассчитал дорожный просвет или просто проявил невнимательность.



На проспекте Культуры, 23 полицейский не заметил бетонную полусферу, и автомобиль зацепился за неё, сообщают очевидцы 16 июля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».