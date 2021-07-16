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Машина петербургской полиции во дворах Культуры застряла на полусфере

Небольшое ДТП перекрыло движение во дворах минувшим вечером на севере Петербурга. Похоже, водитель привык находиться на высоте и не рассчитал дорожный просвет или просто проявил невнимательность.

На проспекте Культуры, 23 полицейский не заметил бетонную полусферу, и автомобиль зацепился за неё, сообщают очевидцы 16 июля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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Очевидно, никто не пострадал. Единственное заметное последствие — на некоторое время был заблокирован проезд во дворы.

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