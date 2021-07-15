В администрацию МО «Сосновая Поляна» пришли силовики и изымают документы. Главу Бабаева видели в наручниках

Об этом «Фонтанке» сообщают читатели. Один из очевидцев, пишет, что пришел на прием, а навстречу «в наручниках ведут главу».



Однако, как рассказал нашему изданию один из депутатов муниципального совета «Сосновая Поляна», Дмитрий Бойко, информации о задержании Максима Бабаева пока нет.



«Я был полчаса назад там, сотрудники говорят, что проводятся обыски. Вроде работает ОБЭП», — уточнил он.



По словам Бойко, причина визита силовиков в «Сосновую Поляну» пока точно не известна. Недавно КСП проводило в муниципалитете проверку и выявило незначительные нарушения.

