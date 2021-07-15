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В администрацию МО «Сосновая Поляна» пришли силовики и изымают документы. Главу Бабаева видели в наручниках

Следственные мероприятия проходят в здании администрации МО «Сосновая Поляна»

В администрацию МО в Красносельском районе утром 15 июля пришли сотрудники правоохранительных органов Петербурга.

Об этом «Фонтанке» сообщают читатели. Один из очевидцев, пишет, что пришел на прием, а навстречу «в наручниках ведут главу».

Однако, как рассказал нашему изданию один из депутатов муниципального совета «Сосновая Поляна», Дмитрий Бойко, информации о задержании Максима Бабаева пока нет.

«Я был полчаса назад там, сотрудники говорят, что проводятся обыски. Вроде работает ОБЭП», — уточнил он.

По словам Бойко, причина визита силовиков в «Сосновую Поляну» пока точно не известна. Недавно КСП проводило в муниципалитете проверку и выявило незначительные нарушения.

В пресс-службе СК по Петербургу «Фонтанке» также сообщили, что информации о задержании главы администрации МО «Сосновая Поляна» у них нет.

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Комментарии (4)

266115380
В целом, с тем же успехом можно прийти в любое МО и любого главу "заковать" - "за что" найдется у каждого сто процентов.
zlopopik
Как-то все забыли, что в государстве должны быть правоохранители. Вместо них у нас со "святых" 90-х появились некие силовики, или скорее силОвики - стыдливое название не поймешь кого, которые непонятно что делали, в непонятно чьих интересах. От силОвиков тоже нужно избавляться, и создавать нормальные правоохранительные структуры.
Ivan Ivanovich
Давно пора
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