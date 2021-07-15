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Столкнулись самокат и велосипед: в ДТП погиб 80-летний сомнолог, потомок Тютчева

В Москве после ДТП скончался физиолог Иван Пигарев

На западе столицы погиб крупный специалист в области физиологии зрения и физиологии сна, биолог Иван Пигарев, правнук поэта Фёдора Тютчева. В свои 80 лет учёный продолжал ходить на работу в Институт проблем передачи информации имени Харкевича.

Как сообщает 15 июля РИА Новости, замдиректора института Кирилл Иванов подтвердил эту информацию. «Иван Николаевич у нас ездил на работу на велосипеде. Вчера, по той информации, которая к нам пришла, он столкнулся с самокатом, оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось», — рассказал Иванов.

По его словам, на велодорожке учёный на велосипеде столкнулся с человеком на самокате, ехавшим ему навстречу. По данным «МК», это произошло на Воробьёвых горах; упав, Пигарев ударился головой. СМИ писали также, что он упал, якобы катаясь на самокате. Эта информация не подтверждается.

Иван Николаевич Пигарев родился 17 марта 1941 года. В Институте проблем передачи информации он работал с момента основания, то есть с 1961 года, в последние годы — на должности главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Он создал гипотезу о самодиагностике организма в период сна — «висцеральную теорию сна» и до последнего времени читал лекции о сне как биологическом процессе.

«Он активно работал до последнего дня. У нас Иван Николаевич добрый, отзывчивый, великолепный человек был. Он является правнуком Тютчева по прямой линии. Все сотрудники очень сильно огорчены», — отметил заместитель директора института.

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Комментарии (34)

Antuan Rokanten
Страшная утрата. Это был замечательный человек. И опять самокат... Ну сколько можно уже? Те, кто ездит на самокате, ну хватит уже это делать. На самокатах маленькие дети катаются. А в городе на них ездить просто небезопасно. Свое здоровье не важно, подумайте о других.
denga
Страна нищих духом. Значит молодым можно на Порше на бешеной скорости кататься, (результат был плачевный тоже), а пожилым,несмотря на то что человек работает приносит пользу(возможно несовместимую по размерам с самокатчиком,интересно почему не пишите его данные? Как у нас любят дискриминацию по полу,по возрасту. Мужчина в здравом уме любил ездить на велосипеде, а при чем возраст? Молодой,не имеющий образования,нарожавший детей,которых не может содержать и получает на них компенсацию ежемесячную у нас важнее ученого.
Очень жаль, что страна не ценит своих специалистов. Потому что мозг человека образованного, и самокатчика видимо различается на порядок. Попробуйте бабуина поставить на самокат,думаю ему очень понравится и комментировать тоже сможет.
IvanLoh
В меня год назад на велодорожке въехал самокатчик. Ударил лбом ниже шлема. САК, ОЧМТ две операции. Так что про шлемы не надо.
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