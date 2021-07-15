Столкнулись самокат и велосипед: в ДТП погиб 80-летний сомнолог, потомок Тютчева

Как сообщает 15 июля РИА Новости , замдиректора института Кирилл Иванов подтвердил эту информацию. «Иван Николаевич у нас ездил на работу на велосипеде. Вчера, по той информации, которая к нам пришла, он столкнулся с самокатом, оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось», — рассказал Иванов.

На западе столицы погиб крупный специалист в области физиологии зрения и физиологии сна, биолог Иван Пигарев, правнук поэта Фёдора Тютчева. В свои 80 лет учёный продолжал ходить на работу в Институт проблем передачи информации имени Харкевича.

По его словам, на велодорожке учёный на велосипеде столкнулся с человеком на самокате, ехавшим ему навстречу. По данным «МК», это произошло на Воробьёвых горах; упав, Пигарев ударился головой. СМИ писали также, что он упал, якобы катаясь на самокате. Эта информация не подтверждается.



Иван Николаевич Пигарев родился 17 марта 1941 года. В Институте проблем передачи информации он работал с момента основания, то есть с 1961 года, в последние годы — на должности главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Он создал гипотезу о самодиагностике организма в период сна — «висцеральную теорию сна» и до последнего времени читал лекции о сне как биологическом процессе.



«Он активно работал до последнего дня. У нас Иван Николаевич добрый, отзывчивый, великолепный человек был. Он является правнуком Тютчева по прямой линии. Все сотрудники очень сильно огорчены», — отметил заместитель директора института.

