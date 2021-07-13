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В Песочном пешехода сбили на «зебре». Камера сняла, как прохожие вытягивали его из-под автобуса

В посёлке Песочный пешеход попал под автобус

Авария на нерегулируемом переходе произошла в Курортном районе Петербурга. Пострадал пешеход, уверенный, что «зебра» обязывает тормозить.

Видеозапись случившегося 13 июля оказалась в распоряжении «Фонтанки». Пешеход переходил Ленинградскую улицу в посёлке Песочный по нерегулируемому переходу. Он уверенно шагнул на дорогу, пассажирский автобус слева как будто остался незамеченным.

«Фонтанка.ру»

Судя по видео, водитель затормозил уже после столкновения. Человек оказался под автобусом, но не под колёсами. Поначалу он пытался выбраться сам, почти сразу на помощь подоспели очевидцы.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Автобус маршрута № 109 обслуживает «Третий парк». В компании «Фонтанке» уточнили, что авария произошла около 16:40, пострадавший — мужчина. Его госпитализировали, информация о тяжести травм уточняется. В пресс-службе перевозчика сообщили, что «Третий парк» намерен оказать пострадавшему помощь с лечением.

Водителю 58 лет, стаж вождения — 20 лет. За рулём автобусов «Третьего парка» он ездит месяц.

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Комментарии (8)

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Водитель тоже нарушил пункт 14.1 ПДД: "Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода."
AlBerkut
Водила там что, сдачу на ходу считал что ли, да пассажиров 'обилечивал'?
Экономия на кондукторе?
Alex000
В Песочном - ужаснейшие, опаснейшие нерегулируемые переходы.
Я не знаю, кто там их проектировал, но переходы сразу за поворотом; сразу за подъёмом; там, где видимость деревьями в 0 ограничена - это просто кошмар.
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