Видеозапись случившегося 13 июля оказалась в распоряжении «Фонтанки». Пешеход переходил Ленинградскую улицу в посёлке Песочный по нерегулируемому переходу. Он уверенно шагнул на дорогу, пассажирский автобус слева как будто остался незамеченным.



«Фонтанка.ру»

Судя по видео, водитель затормозил уже после столкновения. Человек оказался под автобусом, но не под колёсами. Поначалу он пытался выбраться сам, почти сразу на помощь подоспели очевидцы.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Автобус маршрута № 109 обслуживает «Третий парк». В компании «Фонтанке» уточнили, что авария произошла около 16:40, пострадавший — мужчина. Его госпитализировали, информация о тяжести травм уточняется. В пресс-службе перевозчика сообщили, что «Третий парк» намерен оказать пострадавшему помощь с лечением.

