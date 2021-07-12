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Защита перешла в нападение на КАД. Дорожники ловили запчасть, которая ловила автомобили

Бесхозная деталь автомобиля создала аварийную ситуацию на КАД Петербурга

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15413861" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Отвалившаяся от автомобиля запчасть создавала аварийные ситуации на юге кольцевой автодороги Петербурга днем 12 июля. Одно ДТП попало на видеорегистратор.

«На КАД летает чья-то защита», — сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи с видеорегистратора видно, как едущий впереди в крайнем правом ряду УАЗ наезжает на бесхозную деталь, та вылетает из-под колес внедорожника и ударяется об автомобиль автора. «К счастью, никаких следов, кроме пыли, нет», — добавляет он.

Судя по видео, произошло это в 14:21 в районе 64-го километра внешнего кольца КАД. В комментариях участники группы предположили, что деталью был пластиковый подкрылок от фуры.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что около 13 часов в дежурно-диспетчерскую службу управления поступила информация о постороннем предмете на проезжей части КАД. На место выехали сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации и убрали деталь. Находилась она на внутреннем кольце в районе пересечения с Московским шоссе.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15413861" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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