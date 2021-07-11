В Париже, всего за несколько дней до своего 87-летия, в ночь на 11 июля скончался выдающийся художник Олег Целков — об этом сообщил ТАСС со ссылкой на родственников и друзей ушедшего. В семье также рассказали, что несколько недель назад он потерял зрение, что стало для него ударом, который невозможно пережить.

Целков жил во Франции свыше 40 лет, покинув СССР в 1977 году под давлением властей. Российское гражданство принял только в 2015 году, все эти годы отказываясь от французского и оставаясь апатридом.



Персональные выставки Олега Целкова проходили в Русском музее и Третьяковской галерее. Кроме этих музеев, его работы есть в собраниях ГМИИ им. А.С. Пушкина, в Эрмитаже, Центре современного искусства в Москве и Новом музее в Петербурге, а также в частных собраниях. Известна история, как друг художника Евгений Евтушенко привел к Целкову Артура Миллера, и тот приобрел у него работу на 300 рублей — деньги, казавшиеся большими в ту пору бедствовавшему художнику, но смешные для американского писателя (сам Евтушенко это понимал и пытался подсказать другу, чтобы тот «исправился» и попросил ту же сумму в долларах). Художник, считавшийся одним из ярчайших представителей неофициального искусства, дружил и с Иосифом Бродским, который считал его самым выдающимся русским художником из послевоенных.

Ценили его и коллеги.

«Олег Целков — создатель удивительного коктейля XXI века, — высказывался о нем Михаил Шемякин. — Это гремучая смесь из светотени Рембрандта, пышной плоти Рубенса, помноженных на русское безумие и мощь варварского духа».