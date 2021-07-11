В видеоролике Зверев, исполняя гимн, один за одним сменяет роскошные национальные костюмы с мехами, драконами и высокими головными уборами. Слова о «таежной, озерной, степной» стороне иллюстрирует буквально: он появляется на берегу Байкала, в Иволгинском дацане и среди других пейзажей республики. Также в клипе снялся музыкант Лудуб Очиров, играющий на национальном инструменте — морин хууре.

7 июля стало известно, что Сергей Зверев намерен баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленые» от одномандатного округа по Бурятии и по федеральному списку.

Сергей Зверев родился на берегу Байкала, в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области. Его мать и отец переехали туда из Бурятии, где оба жили в одном поселке Тункинского района. Стилист ранее неоднократно проводил акции за сохранение экологии Байкала, в том числе — на Красной площади, за что был оштрафован на 10 тысяч рублей.



Гимн принят Законом Республики Бурятия «О Государственном гимне Республики Бурятия» от 20 апреля 1995 года. Его написали Дамба Жалсараев (стихи, перевод на русский язык — Олег Дмитриев) и Анатолий Андреев (музыка).

