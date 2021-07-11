FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+32°C/Завтра: +29
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
6
Печать

Сергей Зверев снял клип на гимн Бурятии. За три минуты кандидат в депутаты сменил пять костюмов

Баллотирующийся в Госдуму Зверев спел гимн республики на берегу Байкала

Известный шоумен, парикмахер и телеведущий Сергей Зверев снял клип на фоне бурятских пейзажей. Его музыкальной основой послужил официальный гимн Бурятии.

В видеоролике Зверев, исполняя гимн, один за одним сменяет роскошные национальные костюмы с мехами, драконами и высокими головными уборами. Слова о «таежной, озерной, степной» стороне иллюстрирует буквально: он появляется на берегу Байкала, в Иволгинском дацане и среди других пейзажей республики. Также в клипе снялся музыкант Лудуб Очиров, играющий на национальном инструменте — морин хууре.

7 июля стало известно, что Сергей Зверев намерен баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленые» от одномандатного округа по Бурятии и по федеральному списку.

Сергей Зверев родился на берегу Байкала, в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области. Его мать и отец переехали туда из Бурятии, где оба жили в одном поселке Тункинского района. Стилист ранее неоднократно проводил акции за сохранение экологии Байкала, в том числе — на Красной площади, за что был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Гимн принят Законом Республики Бурятия «О Государственном гимне Республики Бурятия» от 20 апреля 1995 года. Его написали Дамба Жалсараев (стихи, перевод на русский язык — Олег Дмитриев) и Анатолий Андреев (музыка).

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Daster
Какое то насмехательство над Бурятией и его народом. Кто за него поет, хорошо , что свисток близко не показывают даже издалека видно в ноты не попадает. В редкие минуты когда « певец» двигается как гусак отключив пятую точку голубь пеструшка
Агроном аэродрома
"от партии «Зеленые»" - да ладно! Этожэ лицо Партии Едина Россия! :))
Brevnault
ОЗверел!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний