На севере Петербурга горожанин попал в больницу после удара палкой по голове. Ещё в одного стреляли

Два человека задержаны как подозреваемые по уголовному делу после драки в Приморском районе Петербурга. Потерпевших тоже двое.
Как сообщает ГУ МВД региона, сообщение о массовой драке поступило в полицию около трёх часов ночи 11 июля. Конфликт завязался у дома 19 по Орлово-Денисовскому проспекту у новостройки в северной части Приморского района. Пострадали два 29-летних мужчины. В одного стреляли из травматического оружия, ранение оказалось несерьёзным, и его отпустили лечиться домой. Второму досталось палкой по голове, он в больнице в тяжёлом состоянии.
Нападавших задержали, 33 и 34-летний петербуржцы стали фигурантами уголовного дела по статье о хулиганстве. Мера пресечения им пока не определена.