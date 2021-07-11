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На севере Петербурга горожанин попал в больницу после удара палкой по голове. Ещё в одного стреляли

После массовой драки на Орлово-Денисовском проспекте в Приморском районе возбуждено уголовное дело

Два человека задержаны как подозреваемые по уголовному делу после драки в Приморском районе Петербурга. Потерпевших тоже двое.

Как сообщает ГУ МВД региона, сообщение о массовой драке поступило в полицию около трёх часов ночи 11 июля. Конфликт завязался у дома 19 по Орлово-Денисовскому проспекту у новостройки в северной части Приморского района. Пострадали два 29-летних мужчины. В одного стреляли из травматического оружия, ранение оказалось несерьёзным, и его отпустили лечиться домой. Второму досталось палкой по голове, он в больнице в тяжёлом состоянии.

Нападавших задержали, 33 и 34-летний петербуржцы стали фигурантами уголовного дела по статье о хулиганстве. Мера пресечения им пока не определена.

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Комментарии (3)

266151710
Всегда существовало поверие, что нечисть ночью активизируется, и оно, как видно, основано не на пустом месте.
Ruticon
тожероссияне, не?
chip1
Опыт и алкоголь – побеждают молодость и задор (с)
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