Спасла прививка. После вечеринки в квартире на юге Петербурга одного увезли в больницу, двоих — в морг

Внепланово закончилась вечеринка с секс-играми в квартире во Фрунзенском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, полицию и скорую вызвали около двух часов ночи в девятиэтажку на Будапештской улице. В больницу в тяжелом состоянии из однокомнатной квартиры на последнем этаже увезли 26-летнего мужчину. В помещении нашли тела мужчины и женщины, 24 и 27 лет соответственно.

Квартира была съемная, в ней проживали госпитализированный и погибший. Они вечером 9 июля устроили, по предварительной информации, свинг-вечеринку, куда пригласили свою подругу и еще одного мужчину. Последний рассказал, что помимо алкоголя на ней якобы были еще и запрещенные вещества. Плохо стало тем, кто баловался порошком. А он после прививки от коронавируса только пил.