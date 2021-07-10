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Спасла прививка. После вечеринки в квартире на юге Петербурга одного увезли в больницу, двоих — в морг

Два человека скончались, один попал в больницу после вечеринки на юге Петербурга

Внепланово закончилась вечеринка с секс-играми в квартире во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, полицию и скорую вызвали около двух часов ночи в девятиэтажку на Будапештской улице. В больницу в тяжелом состоянии из однокомнатной квартиры на последнем этаже увезли 26-летнего мужчину. В помещении нашли тела мужчины и женщины, 24 и 27 лет соответственно.

Квартира была съемная, в ней проживали госпитализированный и погибший. Они вечером 9 июля устроили, по предварительной информации, свинг-вечеринку, куда пригласили свою подругу и еще одного мужчину. Последний рассказал, что помимо алкоголя на ней якобы были еще и запрещенные вещества. Плохо стало тем, кто баловался порошком. А он после прививки от коронавируса только пил.

По предварительной информации, причиной гибели мужчины и женщины стала передозировка наркотиками.

Проводится проверка.

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Комментарии (11)

Skazochny
лучшая реклама вакцины, что я видел
260802551
Каково родителям, если они есть( Твой ребенок умер так...
Steam
Слышал,что после прививки лучше не бухать.
Про то, что нельзя наркотой закидываться вроде никто из МинЗдрава ничего не говорил
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