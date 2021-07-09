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Мусоровоз посадил опасный «цветок» на КАД. От него уже досталось другим автомобилям

Мусоровоз уронил ковш на «Солярис» на КАД Петербурга

Необычное ДТП собрало пробку в несколько километров на востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 9 июля. Грузовик на ходу потерял грейфер (ковш для захвата груза).

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внутреннем кольце КАД, в районе станции Ржевка, от мусоровоза отлетел грейферный ковш и попал в Hyundai Solaris. Второй пострадавшей машиной, по их словам, стала Skoda Superb.

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На фото видно, что ковш упал на асфальт в крайней правой полосе, раскрывшись, как гигантский металлический цветок. Участники ДТП выставили знак аварийной остановки прямо перед ним.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что на место направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Из-за ДТП занята первая полоса. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце превысил 2,5 километра.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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