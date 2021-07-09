Беглянки из детского лагеря под Выборгом нашлись в Колпино. «Хорошо проводить лето» они направились к бабушке

Два подростка 14 и 16 лет нашлись у бабушки одной из них в Колпинском районе Петербурга. Они преодолели больше сотни километров.

Как пишет 9 июля 47news, девочек нашли накануне утром. Оказалось, подростки из детского лагеря в поселке Заходское Выборгского района Ленобласти самостоятельно добрались до Колпино. Беглянки предпочли коллективному отдыху со сверстниками и вожатыми бабушкину заботу.

Из лагеря они ушли после завтрака 7 июля. Инспектору по делам несовершеннолетних девочки рассказали, что там им не понравилось и лето они собираются провести хорошо. Вернуться обещали к началу учебного года.