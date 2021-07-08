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«Собираемся хорошо провести лето». Две юные петербурженки ушли из лагеря под Выборгом, где им не понравилось

Две девочки ушли из лагеря под Выборгом в поисках лучшего отдыха

Полиция Выборгского района области ищет двух воспитанниц детского оздоровительного лагеря, которые ушли, не попрощавшись.

Как сообщает 8 июля издание 47news, в полицию 49-летняя директор детского оздоровительного лагеря «Серебряный луч» в поселке Заходское обратилась накануне. По её словам, после завтрака они недосчитались двоих воспитанниц 16 и 14 лет, которые приехали в лагерь из Петербурга.

Беглянки поговорили по телефону с инспектором по делам несовершеннолетних и сообщили, что в лагере им не понравилось. Так как лето они собираются провести хорошо, то вернуться обещали к началу нового учебного года.

Тем не менее полиция организовала поиск пропавших.

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