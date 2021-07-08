«Собираемся хорошо провести лето». Две юные петербурженки ушли из лагеря под Выборгом, где им не понравилось

Полиция Выборгского района области ищет двух воспитанниц детского оздоровительного лагеря, которые ушли, не попрощавшись.
Как сообщает 8 июля издание 47news, в полицию 49-летняя директор детского оздоровительного лагеря «Серебряный луч» в поселке Заходское обратилась накануне. По её словам, после завтрака они недосчитались двоих воспитанниц 16 и 14 лет, которые приехали в лагерь из Петербурга.
Беглянки поговорили по телефону с инспектором по делам несовершеннолетних и сообщили, что в лагере им не понравилось. Так как лето они собираются провести хорошо, то вернуться обещали к началу нового учебного года.
Тем не менее полиция организовала поиск пропавших.