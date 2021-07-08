Суд отправил в колонию залётную троицу, похитившую петербуржца. Пока он был связан, они тратили его деньги и катались на BMW

В Петербурге огласили приговор троице, которой захотелось вкусить богатой жизни. О том, где ближайшие годы проведут Мусса Боготов, Азамат Лиев и Хазратали Хапцев, сообщает 8 июля объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



По версии следствия, преступный план подсудимые разработали в декабре 2019 года, находясь на территории Москвы. Узнав, что некий петербуржец занимается валютными операциями и обладает большими деньгами, они решились на разбой, похищение и вымогательство.



Прибыв в Петербург на чужом ВАЗе, участники замысла организовали за жертвой наблюдение. Дождавшись, когда горожанин выйдет во двор своего дома и сядет за руль принадлежащего ему BMW X6, они совершили нападение. Роли были распределены так: Хапцев при помощи отечественного автомобиля заблокировал выезд, в то время как его сообщники вытащили мужчину из салона, ударили по голове и пересадили на заднее сиденье, где связали руки и отобрали наличные, после чего на его же иномарке отвезли в Шушары.

