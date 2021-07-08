Фото: Гарри Невельский Поделиться Поделиться







Петербуржец Гарри Невельский (имя изменено) провел в Мариинской больнице незабываемые дни с 30 июня по 5 июля. Говорит, что чувство голода было его постоянным спутником.

«На моем фото — ужин из каши 1 июля. Без хлеба. Чая горячего тоже не было, — рассказал он «Фонтанке». — На завтрак обычно была каша, яйцо и тоненький кусочек батона с маслом или сыром. На обед первое и второе. Супы всегда без мяса. Плюс на ужин полстакана кефира с маленьким кусочком батона. Один раз за неделю выдали яблоко», — рассказал Невельский.



Мариинская больница Фото: Гарри Невельский Поделиться Поделиться







По его словам, еще два-три года назад в этой больнице питание было несравненно лучше: «Я туда передачи носил и видел, как людей реально кормили 5 раз на дню».

Читательница «Фонтанки» Елена, также побывавшая в Мариинской больнице, подтвердила, что еще в конце прошлого года всё было прилично.

«В декабре лежала в Мариинской больнице с ковидом, когда ежедневно было 3700 случаев. Еда была очень достойная, даже разнообразная, привозили в одноразовых контейнерах. Не всегда с пылу с жару, но даже в том моем плохом состоянии на пищу отрицательной реакции организм не давал. И да, у диабетиков было другое меню, все учитывалось больницей», — отметила женщина.



15-я больница Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей 15 больница Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей 15-я больница Фото: Читательница «Фонтанки» Светлана Поделиться Поделиться







По данным портала госзакупок, с июня 2021 года в Мариинской больнице новый поставщик еды — «Артис-Детское питание». Фирма известная. Она ежедневно обслуживает свыше 400 учреждений социальной сферы — детские сады, школы и с 2012 года «является крупнейшим поставщиком социальной сферы Санкт-Петербурга по объемам выполненных работ», утверждается на её сайте.



Сумма, выделяемая в 40-миллионном контракте с Мариинской больницей на один койко-день, — 300–320 рублей. Но конкретный состав меню зависит диеты пациента, а она может быть и высокобелковой, и низкокалорийной, и для тех, кто после операции или находится в дневном стационаре.

Еду готовят в соответствии с утвержденным с больницей семидневным меню. Высокобелковая диета, например, предполагает около 2000–2400 калорий в день. На завтрак это «каша геркулесовая молочная вязкая без сахара» (200 граммов), натуральный паровой омлет (75 граммов), масло, чай, хлеб. Второй завтрак — свекла и сыр. На обед — суп из сборных овощей вегетарианский без картофеля и кура отварная — 400 граммов, с компотом и батоном. На полдник свежее яблоко, на ужин — рыба с овощами (150 граммов), чай, хлеб. А на ночь еще и кефир.

Фото: Меню Мариинской больницы. Скриншот страницы, госзакупки Поделиться Поделиться







Низкокалорийная диета — это 1500–1800 калорий в среднем. Послеоперационная диета и вовсе рассчитана на 1000 калорий в день. Омлет, отвар шиповника, яйцо отварное, бульон мясокостный да чай с сахаром. Но это по документам. Гарри, которому «Фонтанка» прислала меню для ознакомления, заявил, что как минимум граммовка не соответствует заявленной да и мяса он не видел.

Мариинская больница Фото: Гарри Невельский Мариинская больница Фото: Гарри Невельский Мариинская больница Фото: Гарри Невельский Мариинская больница Фото: Гарри Невельский Поделиться Поделиться







«Каши никогда даже близко не было 200 граммов. А супа тем более никогда не было 400 граммов. Всегда порция вдвое меньше», — отметил Невельский.

«Фонтанка» направила фото блюд и подтверждающие документы в Мариинскую больницу. Там заявили, что пока разбираются в ситуации, но предполагают, что это разовый сбой. Кроме того, там готовят возможность заказа в палаты еды из больничного буфета.

Но не везде пациентам приходится бороться с чувством голода. Хорошие отзывы о питании, как показал опрос читателей «Фонтанки», поступают из многих больниц Петербурга и даже временных госпиталей. Например, из знаменитого «Ленэкспо».



Госпиталь для ветеранов войн Фото: Читательница «Фонтанки» Ольга Госпиталь для ветеранов войн Фото: Читательница «Фонтанки» Ольга Поделиться Поделиться







Готовое питание для пациентов туда поставляет «Карамель Кейтеринг», которым владеет «Экспофорум-Интерншэнл» «Газпромбанка». Сумма контракта почти 23 млн. Стоимость рациона на один день — 350 рублей. Меню семидневное, цикличное.

Например, на завтрак в понедельник дают 200 граммов гречневой каши, сыр, масло, чай, батон нарезной. На обед и полдник 400 граммов рассольника со сметаной, макароны с гуляшом почти на 300 граммов, свеклу, компот, хлеб, фрукты. На ужин паровая котлета в 100 граммов с 200 граммами капусты тушеной. Чай, йогурт.



Фото: Скриншот меню из «Ленэкспо», госзакупки Поделиться Поделиться







А пансионат «Заря» и вовсе то ли хвалят, то ли ругают за лишние килограммы.

«Мама лежала в Репино, даже икру красную давали», «даже с учётом такой сложной ситуации в городе чувствуешь себя в «Заре» как в санатории, помимо питания врачи все молодцы, стараются, как могут», «набрала после репинских кормёжек несколько килограммов за 2 недели», — пишут читатели. Качество — заслуга местного пищеблока. На госзакупках только заказы на мясо, яйца, хлеб, овощи. И в том числе, действительно, на «икру лососевую зернистую»: 195 кг за 718 тысяч рублей. Берут для пациентов и виноград, и вафли с бананами, киви, мандаринами и орехами. Поставщик большинства продуктов — «Фуд Лэнд» Владислава Головатого, владельца компании «Эко Ленд», которая работает с отходами в Петербурге и Ленобласти.



Больница Филатова Фото: Читательница «Фонтанки» Саша Больница Филатова Фото: Читательница «Фонтанки» Саша Больница Филатова Фото: Читательница «Фонтанки» Саша Поделиться Поделиться







Хорошие новости о еде поступают и из детской больницы им. Филатова. На малышах не экономят.

«Ребёнок две недели назад лежал в детской больнице им. Филатова, там было хорошее питание. Учитывая, что это стол номер 4, самый щадящий. Мне еда не полагалась, но то, чем кормили других родителей, было очень аппетитным на вид. Сама больница оставила очень хорошее впечатление, вежливый и внимательный персонал. На первом фото — рыбная котлетка, на втором — цельный кусок отварной говядины», — написала читательница.



Фото: скриншот страницы меню из Филатова, госзакупки Поделиться Поделиться







Организацией лечебного питания в больнице занимается ООО «Клён» Елены Цветковой. Она же кормит пациентов больницы Раухфуса и санатория «Комарово».

В 35-миллионном контракте с больницей им. Филатова цена суточного рациона на одну койку — 314 рублей. Вариантов питания на десяток страниц.



больница Святого Георгия Фото: Читатель «Фонтанки» Светлана больница Святого Георгия Фото: Читатель «Фонтанки» Светлана Поделиться Поделиться







Например, стол № 1. В понедельник на завтрак: гречневая каша — 200 граммов, кофе с молоком. Обед — суп с картошкой, пюре на молоке, котлетка паровая, кисель. На полдник печенье, чай с сахаром, яблоко. На ужин — омлет и вермишель молочная.

Главные ковидные стационары города — Покровская больница и Боткина — готовят сами. В пищеблоки закупают продукты. Цены на одни и те же наименования отличаются. Например, в Боткина покупают «масло сливочное несоленое, 82,5% жирности, высший сорт» за 592 рублей за 1 кг. Это контракт 2020 года. А Покровская больница берет «масло из коровьего молока несоленое, 82,5% жирности» за 483 рубля за килограмм, и это контракт уже 2021-го. Или «сыры полутвердые в ассортименте». Покровская тратит 398 рублей за 1 кг, а Боткинская — 445.



больница Боткина Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Поставщики разные. В Покровской больнице — «Интерпродукт» Олега Петровича, который доставляет продукты и в другие медучреждения Петербурга, а в Боткинской — «Салюс» Натальи Самсоновой, работающий по госзакупкам только с этим стационаром.



Фото: пресс-служба Покровской больницы Фото: пресс-служба Покровской больницы Поделиться Поделиться







В комздраве «Фонтанке» рассказали, что расходы на питание у всех больниц разные и единой таксы нет. Базовые нормативы Смольного по «обеспечению лечебным питанием государственными автономными и бюджетными учреждениями здравоохранения» работают для санаториев и туберкулезных учреждений и для ОМС не распространяются.

Главный регламентирующий документ — приказ Минздрава № 395н от 21 июня 2013 года. Ни в нём самом, ни в приложении к нему никаких сумм в рублях нет — только количество продуктов в граммах на одного человека в сутки, брутто и нетто.

«Руководитель учреждения сам определяет, сколько денег на какие расходы он выделяет. Норму питания учреждения выдержать должны. Но тарифы разные, не все в полном объеме покрывают расходы учреждений, потому в каждой организации все по-разному», — объяснили в комздраве.

Но в любом случае ожидать уровень «всё включено» в государственной больнице по меньшей мере самонадеянно.

«Люди! Вам в больнице оказывают медпомощь и лечение. Это не санаторий и не отель в Турции. Главное — на ноги встать и живым остаться. Диетические столы специально разработали, потому что больным людям нельзя объедаться, чтобы не нагружать организм. Что, не потерпеть немного? Вас лечат, и это главное! А цирк заказать для зрелища и требовать «высокой» кухни — это за пределами лечебных учреждений», — резюмировала читательница «Фонтанки» Юлия.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»