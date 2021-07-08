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В петербургском зоопарке родился барашек Шон. Он красивый и всё время ест

Валлийских овец в Петербурге стало больше

В семействе валлийских овец, которые живут в Ленинградском зоопарке, пополнение. Барашка назвали Шон.

Новость о юном барашке разошлась в Сети 8 июля. Кадры зоопарк опубликовал у себя в соцсетях накануне. Отмечается, что Шон родился в начале июня и рискует стать настолько же популярным, как и его брат Валли, который появился на свет весной.

Барашек уже ест взрослый корм и, как отмечают в зоопарке, в количестве поглощаемого себя не ограничивает: «Овцы едят очень часто, так что, скорее всего, вы застанете малыша Шона во время еды».

Также в зверинце отмечают, что Шон очень дружелюбный и общительный, в отличие от своего осторожного папы Яши. «Он сам бежит к сотрудникам зоопарка, которые ухаживают за ним, и любит, когда они ему чешут бочки. Каждое утро овец поливают из шланга холодной водой — так пушистым толстячкам гораздо комфортнее в жару», — добавили в зоопарке.

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Комментарии (4)

andrey-verdi
Ленинградский зоопарк - позор Петербурга!
262126571
Докатился зоопарк со своими каруселями. Квалифицированных ветеринаров специалистов по диким животным уволили еще лет пять назад. Животные мучаются. Сколько сдохло редких животных! Зоопарк ленинградский за это исключен из ассоциации зоопарков. Почитайте. А теперь вот радуются рожденному ягненку! Крысята не родились?
Evil_Dogooder
Барашек как игрушечный, конечно, но зоопарк у нас мог бы быть и погуманнее к зверям. На его территории по нынешним представлениям площадей только-только на контактный зоопарк, для всех остальных зверей нужно гораздо больше пространства.
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