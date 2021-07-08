В петербургском зоопарке родился барашек Шон. Он красивый и всё время ест

В семействе валлийских овец, которые живут в Ленинградском зоопарке, пополнение. Барашка назвали Шон.

Новость о юном барашке разошлась в Сети 8 июля. Кадры зоопарк опубликовал у себя в соцсетях накануне. Отмечается, что Шон родился в начале июня и рискует стать настолько же популярным, как и его брат Валли, который появился на свет весной.



Барашек уже ест взрослый корм и, как отмечают в зоопарке, в количестве поглощаемого себя не ограничивает: «Овцы едят очень часто, так что, скорее всего, вы застанете малыша Шона во время еды».