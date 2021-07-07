Далай-лама рассказал врачам, что собирается прожить минимум 110 лет

«Согласно моим снам, а также предсказаниям, моя жизнь продлится до 110 лет, некоторые предсказания говорят, что даже до 113 лет… Благодаря искренним проявлениям уважения и дружеских чувств многих людей, я преисполняюсь решимости прожить хотя бы до 110-летнего возраста», — сказал Далай-лама 7 июля на онлайн-встрече с индийскими врачами и фармацевтами, трансляцию которой провел сайт фонда «Сохраним Тибет».

Он поблагодарил правительство Индии, где живет уже более 60 лет после того, как стал беженцем из Тибета. Также Далай-лама рассказал, что несколько часов в день посвящает медитации. Глубокую основу его практики составляют каруна (сострадание) и ахимса (ненасилие). Он отметил, что принципы и практики способствуют покою ума, а спокойный ум, в свою очередь, приносит человеку счастье, здоровье и долголетие.



«Это — часть буддийской традиции древнего индийского университета Наланда, учение которого с VIII века распространилось в Тибете… У меня есть возможность встречаться с представителями различных сфер науки. Современные ученые интересуются, прежде всего, устройством мозга и физическим здоровьем человека. Но у них нет особых методов, чтобы помочь человеку обрести покой ума. Поэтому целый ряд ученых высоко ценят наши знания о том, как справляться со своим обеспокоенным умом, не посредством лекарств, а посредством размышлений… Каруна (сострадание) — это настоящее противоядие от гнева, страха, зависти и других негативных эмоций, которые, как доказывают ученые, пагубно влияют, в том числе, на физическое здоровье человека», — цитирует слова Далай-ламы РИА Новости.