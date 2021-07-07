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Далай-лама рассказал врачам, что собирается прожить минимум 110 лет

Далай-лама рассказал врачам, что намерен прожить минимум 110 лет. Накануне буддийский духовный лидер отметил 86 день рождения.

«Согласно моим снам, а также предсказаниям, моя жизнь продлится до 110 лет, некоторые предсказания говорят, что даже до 113 лет… Благодаря искренним проявлениям уважения и дружеских чувств многих людей, я преисполняюсь решимости прожить хотя бы до 110-летнего возраста», — сказал Далай-лама 7 июля на онлайн-встрече с индийскими врачами и фармацевтами, трансляцию которой провел сайт фонда «Сохраним Тибет».

Он поблагодарил правительство Индии, где живет уже более 60 лет после того, как стал беженцем из Тибета. Также Далай-лама рассказал, что несколько часов в день посвящает медитации. Глубокую основу его практики составляют каруна (сострадание) и ахимса (ненасилие). Он отметил, что принципы и практики способствуют покою ума, а спокойный ум, в свою очередь, приносит человеку счастье, здоровье и долголетие.

«Это — часть буддийской традиции древнего индийского университета Наланда, учение которого с VIII века распространилось в Тибете… У меня есть возможность встречаться с представителями различных сфер науки. Современные ученые интересуются, прежде всего, устройством мозга и физическим здоровьем человека. Но у них нет особых методов, чтобы помочь человеку обрести покой ума. Поэтому целый ряд ученых высоко ценят наши знания о том, как справляться со своим обеспокоенным умом, не посредством лекарств, а посредством размышлений… Каруна (сострадание) — это настоящее противоядие от гнева, страха, зависти и других негативных эмоций, которые, как доказывают ученые, пагубно влияют, в том числе, на физическое здоровье человека», — цитирует слова Далай-ламы РИА Новости.

Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.

Буддисты считают далай-ламу (в переводе — «океан-учитель») воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

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Комментарии (3)

Yuri_SPb
Сострадание и ненасилие - это прекрасно и нужно. Только не стоит приписывать их буддизму и вообще какой-либо религии. Это в нас. как в социальном виде, заложено природой, просто сначала был уровень рода, потом племени, народа, наконец, нации. Хотелось бы увидеть. когда мы станем ощущать себя
просто людьми-землянами, чтобы все были равны не только декларативно и не было войн.
Не доживу, хотя осталось еще прилично. но так хочется. чтобы человечество пошло по пути прогресса(во всех сферах!), а не какой-то дичи, как сейчас. Наверное, стоит пожелать всем
всего доброго).
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