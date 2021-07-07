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«Фонтанка» показывает, как петербуржцы борются с аномальной жарой

Летняя жара продолжает запекать Петербург, и жители города ищут прохлады в петербургских водоемах и в тени кустов и деревьев.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Днем 7 июля в Петербурге, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», плюс 31,2 градуса тепла и слабый, всего 2–5 м/с, юго-западный ветер. Петербуржцы оккупировали набережные и газоны. Кто-то еще в силах загорать, а кто-то предпочитает полежать в тенечке.

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Кадры с пляжей превращают Петербург в курортный город, а в зарослях на берегу нашли себе место для отдыха любители порыбачить. По прогнозам синоптиков, такая жара продержится в Петербурге до конца недели точно.

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

alexadmin
Что за дичь вы пишете? Граждане не борются с аномальной жарой, а явно ей наслаждаются. Те кто борются - не лежат под солнцем, а сидят под кондиционером.
Свободу Лёхе!
Заметил что люди, от которых этого не ожидаешь, начинают оговариваться (бывает даже целыми фразами) и подтормаживать.. Сначала думал, - последствие ковида но, судя по всему, - следствие перегрева. Хотя, кто знает.., может быть и то и другое..)
Петр Гордеев
Чего сразу аномальная, просто жара. На Средиземном море и пожарче бывает
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