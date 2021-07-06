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При въезде в Россию переболевшим и вакцинированным больше не нужно сдавать тесты на COVID-19

Роспотребнадзор изменил «коронавирусные» правила въезда в Россию

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тестирование для переболевших COVID-19 и сделавших прививку россиян при въезде в страну.

«При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <…> не требуется», — говорится в опубликованном 6 июля постановлении Роспотребнадзора.

Всем остальным необходимо будет сдать один ПЦР-тест на коронавирус вместо двух. Тестирование необходимо пройти в течение трех дней после возвращения. До получения результата нужно соблюдать самоизоляцию.

С мая этого года надзорное ведомство требовало у возвращающихся в страну россиян сделать два теста: первый в течение трех дней, а второй — пяти. До получения отрицательного результата необходимо было оставаться на самоизоляции.

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Комментарии (12)

262126571
Одним маразмом меньше. Но такое простое и очевидное решение у роспотреба почти три месяца ушло
nuga
Попова совершает должностное преступление.На Кубе выявили ковид у привитых Спутником 50 чел из 150.Заметает следы вакцинации. Оставляет под шельмование непривитых.Заразные привитые по партизански будут проникать без тестов в страну,заражая попутчиков в дороге.
Mash
Отлично) надоела эта муть уже, хоть какие-то подвижки
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