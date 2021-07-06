При въезде в Россию переболевшим и вакцинированным больше не нужно сдавать тесты на COVID-19

«При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <…> не требуется», — говорится в опубликованном 6 июля постановлении Роспотребнадзора.



Всем остальным необходимо будет сдать один ПЦР-тест на коронавирус вместо двух. Тестирование необходимо пройти в течение трех дней после возвращения. До получения результата нужно соблюдать самоизоляцию.