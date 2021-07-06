ЧП случилось днем 6 июля на Заневской площади. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», на трамвайных путях «от жары лопнул рельс», из-за чего встали трамваи в сторону моста Александра Невского. На место быстро прибыли специалисты и начали восстановительные работы.



В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что произошел так называемый температурный выброс. Служба пути оперативно отработала неполадку и восстановила участок. Задержка движения составила 1,5 часа. Сейчас оно восстановлено и осуществляется в штатном режиме.