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Температурный выброс. На Заневской площади от жары вздыбился рельс, остановив трамваи на полтора часа

Жара вздыбила трамвайный рельс на Заневской площади в Петербурге

Аномальная жара вновь надолго остановила трамвайное движение в Петербурге, на этот раз в Красногвардейском районе. Специалистам пришлось возвращать на место вставший на дыбы рельс.

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ЧП случилось днем 6 июля на Заневской площади. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», на трамвайных путях «от жары лопнул рельс», из-за чего встали трамваи в сторону моста Александра Невского. На место быстро прибыли специалисты и начали восстановительные работы.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что произошел так называемый температурный выброс. Служба пути оперативно отработала неполадку и восстановила участок. Задержка движения составила 1,5 часа. Сейчас оно восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Это уже второй случай за последнее время, когда из-за жары в Петербурге приходится задерживаться трамваям. 23 июня приподнялся рельс и встал на дыбы асфальт на проспекте Энгельса. Тогда электротранспорт задержался менее чем на полчаса.

Фото: «Мегаполис»

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Комментарии (1)

nuga
Доисторический вид транспорта.
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