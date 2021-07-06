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Каршеринг «припарковался с разгона» в крыльцо барбершопа на улице Савушкина в Петербурге

ДТП с каршерингом в Приморском районе Петербурга днем 6 июля не мешает автомобилистам, зато перегородило дорогу пешеходам и явно стало не лучшим сюрпризом для работников местного барбершопа.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 16 по улице Савушкина каршеринговый автомобиль Hyundai вылетел с проезжей части и «припарковался с разгона у крыльца парикмахерской». Машина врезалась в ступени высокого крыльца, разломав себе бампер.

О пострадавших не сообщается. ДТП полностью перегородило тротуар, и обходить его пешеходам приходится по проезжей части.

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Комментарии (2)

265947515
Чувствуется - водила от бога. Тормозить так сразу о что ни будь большое, бетонное. Например дом.
Alex000
Хипста бородку подровнять приехало?
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