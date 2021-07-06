ДТП с каршерингом в Приморском районе Петербурга днем 6 июля не мешает автомобилистам, зато перегородило дорогу пешеходам и явно стало не лучшим сюрпризом для работников местного барбершопа.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 16 по улице Савушкина каршеринговый автомобиль Hyundai вылетел с проезжей части и «припарковался с разгона у крыльца парикмахерской». Машина врезалась в ступени высокого крыльца, разломав себе бампер.