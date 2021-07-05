QR-коды сравнили с «печатью Антихриста». В РПЦ советуют не паниковать

«Страхи перед QR-кодами в связи с попытками связать их с апокалипсисом — это нелепое суеверие, никакого отношения к православию не имеющее. К сожалению, невежество и состояние эмоционального возбуждения делают некоторых людей готовыми верить в подобные суеверия», — цитирует священнослужителя 5 июля РИА Новости.

Попытки связать введённые из-за коронавируса в Москве QR-коды с апокалипсисом и так называемой «печатью Антихриста» не имеют никакого отношения к православию и представляют собой обыкновенные суеверия. Об этом заявил глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ священник Георгий Максимов.

Последняя книга Нового завета — Откровение (или «Апокалипсис») Иоанна Богослова — содержит упоминание о «начертании (или печати) Антихриста». Это знак покорности и принятия Антихриста: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13:16–17). Среди части верующих бытует мнение о тождественности с «начертанием Антихриста» средств учета, таких, как идентификационный номер налогоплательщика или QR-коды.



Напомним, что с 28 июня у посетителей общепита в Москве начали проверять QR-коды, введённые из-за коронавируса. Позднее появилась информация, что эта мера в ближайшее время может быть также введена в магазинах и общественном транспорте столицы. При этом поддельные QR-коды появились в даркнете ещё до того, как в Москве начали действовать новые правила. В РПЦ же по поводу QR-кодов заявили, что церковь не планирует вводить такие правила при посещении храмов, однако отметили, что непривитым людям придётся «всю жизнь отмаливать грехи».

