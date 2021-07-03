Пневмония даже у двухлетних малышей: врачи рассказали, как дети болеют коронавирусом в третью волну

Долгое время считалось, что дети переносят COVID бессимптомно или в легкой форме. Сейчас всё поменялось Фото: Артём Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться







В первую и вторую волну коронавируса родители особо не беспокоились, если у ребенка выявляли COVID. Чаще всего дети переносили болезнь бессимптомно либо в легкой форме, которая не отличалась от обычной простуды. Но в третью волну всё поменялось. Если раньше пневмонию выявляли только у подростков, то сейчас ею стали болеть дошкольники.

Как рассказал журналисту Е1.RU источник в одной из городских больниц, особенность новой волны в том, что в основном госпитализируют детей с поражением легких.

— Если у ребенка положительный ПЦР-тест, то мы расцениваем такую пневмонию как ковидную. У нее нет симптомов, которые типичны для бактериальной пневмонии. Среди заболевших есть дети 2–4 лет. Остальные симптомы те же самые, — сообщил источник. — Запахи у заболевших детей тоже пропадают, правда, рассказать об этом могут только дети более взрослые.

По словам врача, родителям не стоит паниковать, предполагая, чем заболел ребенок. Надо вызвать врача, и он уже примет решение, как дальше действовать.



— Но если ребенку ставят [диагноз] ОРВИ, а его длительно лихорадит, ухудшается симптоматика — нарастает кашель, то появляются показания для госпитализации. Если ребенок поступает в больницу с клиникой респираторной инфекции, его направляют в провизорный госпиталь, там у него в обязательном порядке 100 % берут мазок на COVID, независимо от того, был ли у ребенка контакт с заболевшим коронавирусом. И в зависимости от результата ребенка определят либо в «чистое» отделение, либо в отделение, где лежат пациенты с COVID, — отметил врач.



Врачи советуют родителям не паниковать, а при ухудшении состояния при ОРВИ везти ребенка в больницу Фото: Артём Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться







В остальном симптомы COVID у детей такие же, какие были раньше: кашель, лихорадка. Но пневмония выявляется или исключается только на рентгене или на компьютерной томографии. КТ детям могут сделать в любом возрасте, если для этого будут показания.



— Вирус мутирует, возможно, именно новый штамм вызывает среднетяжелые формы течения COVID у детей, — считает источник в одной из городских больниц.

Даже без пневмонии дети стали болеть коронавирусом заметно тяжелее. Как рассказала Е1.RU екатеринбурженка Вера, ее восьмилетний сын переносит COVID с высокой температурой, кашлем до рвоты. Тот же диагноз поставили двухлетней дочери, но она переносит болезнь легче — у нее кашель и насморк, температуры нет. Ребята подхватили инфекцию после контакта с больным COVID.

— Я уже вызвала скорую, потому что, честно говоря, испугалась, ведь дети в первую и вторую волну особо не болели. Там сказали, что госпитализация не требуется. К нам приехала неотложка, взяли мазок, в итоге через два дня подтвердили коронавирус. Хочу сказать спасибо врачам, они всё оперативно контролировали. Протокол лечения стандартный: ингаляции, противовирусные, общеукрепляющие. Старший сын болел неделю, сейчас уже пошел на поправку, но пока еще кашляет, — поделилась она. Вера в феврале делала прививку, но через неделю после того, как заболели дети, тоже подхватила инфекцию. — Я сейчас тоже болею. Коронавирус не подтвержден, но что у меня еще может быть, если им болеют дети? Сидим дома, — рассказала она.

Как ранее выяснилось, дети более восприимчивы к новому штамму, чем к другим разновидностям коронавируса. По словам кандидата медицинских наук, генерального директора компании «Клиникал Экселанс Груп» Николая Крючкова, зараженных детей становится больше, они активнее заражают окружающих. — По последней информации, вирус на самом деле гораздо заразнее. Есть базовое репродуктивное число — это то количество людей, которых один человек за курс заболевания успевает заразить. Для обычного набора штаммов коронавируса это число составляет в среднем 2,5–3. А штамм из Великобритании, по предварительным данным, которые можно считать весьма надежными, превышает этот показатель на 30–80 % . Многие специалисты сходятся на цифре 70 % , — говорил он. То, что в последнее время дети стали чаще болеть ковидом, подтвердил член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор кафедры детских болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России Александр Горелов. Он, выступая на круглом столе, заявил о том, что в стране растет число заболевших индийским штаммом, а среди них всё больше детей.



По статистике, дети чаще всего заражаются в кругу семьи, вот почему Горелов призвал родителей активнее вакцинироваться.

— Отсутствие препаратов для лечения и профилактики коронавируса у детей делает невозможным влияние на инфекционный процесс среди них, — заявил он.

