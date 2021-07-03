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Очевидцы сняли последствия разрушительной встречи «Дастера» и КАМАЗа на дамбе Петербурга

Водителя «Дастера» госпитализировали после столкновения с КАМАЗом на петербургской дамбе

Кроссовер и грузовик не поделили дорогу на дамбе в Кронштадтском районе Петербурга. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По их словам, утром 3 июля Renault Duster влетел в КАМАЗ. Судя по фотографиям, в результате столкновения с грузовиком кроссовер получил серьёзные повреждения. Свидетели происшествия также сняли, как на месте работали сотрудники скорой помощи.

Как сообщили «Фонтанке» в дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга, пострадавший — водитель Renault Duster — направлен в одну из городских больниц. Его автомобиль погрузили на эвакуатор и увезли с места ДТП.

«Движение осуществляется в полном объёме», — добавили в дирекции КЗС Петербурга.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, 41-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии (3)

-4°
41 летний, а уже на дастере..
Karl_Ivanovich
На КАМАЗЕ помято ведро!!!
Skazochny
Дастер это диагноз
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