Кроссовер и грузовик не поделили дорогу на дамбе в Кронштадтском районе Петербурга. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
По их словам, утром 3 июля Renault Duster влетел в КАМАЗ. Судя по фотографиям, в результате столкновения с грузовиком кроссовер получил серьёзные повреждения. Свидетели происшествия также сняли, как на месте работали сотрудники скорой помощи.
Как сообщили «Фонтанке» в дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга, пострадавший — водитель Renault Duster — направлен в одну из городских больниц. Его автомобиль погрузили на эвакуатор и увезли с места ДТП.
«Движение осуществляется в полном объёме», — добавили в дирекции КЗС Петербурга.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, 41-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.