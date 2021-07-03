Кроссовер и грузовик не поделили дорогу на дамбе в Кронштадтском районе Петербурга. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



По их словам, утром 3 июля Renault Duster влетел в КАМАЗ. Судя по фотографиям, в результате столкновения с грузовиком кроссовер получил серьёзные повреждения. Свидетели происшествия также сняли, как на месте работали сотрудники скорой помощи.