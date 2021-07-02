К вечеру 2 июля пробки в Петербурге добрались всего до 6 баллов. Подозрительно спокойно даже на трассах, ведущих за город. Небольшими исключениями стали только северные направления и ремонтируемое Мурманское шоссе.

Как сообщают аналитики «Яндекс.Пробок», к половине шестого часа вечера загруженность петербургских дорог оказалась на 1 балл меньше, чем обычно бывает в это время пятницы. Помимо традиционных пробок в центре — на Садовой улице, у площади Восстания, Каменноостровском и Большом проспекте П.С., Выборгской и Пироговской набережных, наблюдаются заторы на КАД: на юге стоят оба кольца между Софийской улицей и Пулковским шоссе, на севере стоит внешнее кольцо между проспектами Культуры и Энгельса.