FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +26
72.91р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
6
Печать

Петербургские дороги удивительно свободны для вечера пятницы. Даже на выездах из города

ПоделитьсяПоделиться

К вечеру 2 июля пробки в Петербурге добрались всего до 6 баллов. Подозрительно спокойно даже на трассах, ведущих за город. Небольшими исключениями стали только северные направления и ремонтируемое Мурманское шоссе.

Как сообщают аналитики «Яндекс.Пробок», к половине шестого часа вечера загруженность петербургских дорог оказалась на 1 балл меньше, чем обычно бывает в это время пятницы. Помимо традиционных пробок в центре — на Садовой улице, у площади Восстания, Каменноостровском и Большом проспекте П.С., Выборгской и Пироговской набережных, наблюдаются заторы на КАД: на юге стоят оба кольца между Софийской улицей и Пулковским шоссе, на севере стоит внешнее кольцо между проспектами Культуры и Энгельса.

Несмотря на то, что вечером пятницы летом многие спешат уехать на выходные за город, на выездах коллапса тоже не наблюдается. Небольшие заторы в сторону области собрались на Новоприозерском, Выборгском и Пулковском шоссе. На Мурманском же, где идет ремонт, пока довольно «лайтово».

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Piter Russo
Странное понятие о свободных дорогах у автора... Свободно разве что из Кронштадта выехать в Ломоносов или Лисий нос
1st.spb
Аналитика на пять баллов.
Да просто чертова уйма тех, кто на удалёнке, ещё в первой половине дня уехали из города.
AGP
"Лайтово"--звучит, "свободно"--не звучит. Да, Фъ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний