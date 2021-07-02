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«Исторический момент». Оркестр сыграл на ГЭС во время сброса воды — посмотрите, как это красиво

Музыканты Сибири записали видео на Красноярской ГЭС с музыкой Сибелиуса

На YouTube-канале Красноярской краевой филармонии 2 июля появилось живописное видео: на смотровой площадке ГЭС на фоне мощных потоков сбрасываемой воды камерный оркестр исполняет «Грустный вальс» Яна Сибелиуса. Масштаб и величественность картины передает съемка с дрона.

«Мы решили выбрать такое нестандартное окружение для исполнения, чтобы показать синергию прекрасной чувственной музыки и мощной реки, — рассказал «Фонтанке» пресс-секретарь Красноярской краевой филармонии Владислав Карцев. — Энергетику, которой мы, красноярцы, сами пропитались. Спокойная и грустная мелодия «Грустного вальса» постепенно разыгрывается и трансформируется в энергичную, радостную. Это подчеркивает переменчивый характер Енисея — он то спокойный, то непредсказуемый, может подтопить целый город».

Сибирский юношеский оркестр — коллектив не только молодежный, но и молодой: он был создан год назад при Красноярской филармонии. В нем играют молодые музыканты Сибирского федерального округа: Иркутска, Новосибирска, Томска, Омска и других городов.

«Грустный вальс» — одно из самых известных сочинений финского композитора Яна Сибелиуса. Он написал произведение специально для пьесы своего друга, драматурга Арвида Ярнефельта «Смерть». Вальс звучит в первой картине произведения, когда юноша дремлет у постели больной матери.

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