Народный артист СССР, лауреат Госпремии СССР Николай Сличенко скончался 2 июля в Москве в возрасте 86 лет. Информация об этом опубликована на официальном сайте театра «Ромэн» — единственного в мире профессионального цыганского театра, художественным руководителем которого он был с 1977 года.
Николай Сличенко был родом из Белгорода. После войны, когда был расстрелян фашистами его отец, попал в цыганский колхоз в Воронежской области, где молодой человек узнал о существовании цыганского театра. Он был принят туда артистом вспомогательного состава, в дальнейшем вошел в роли основного репертуара и начал пробовать себя в режиссуре.
Окончил высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе, снимался в кино, основал студию подготовки профессиональных кадров для театра «Ромэн» на базе Музыкального училища
«В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актёрских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино, — говорится в некрологе театра. — Выдающиеся режиссёрские работы, которые подняли «Цыганский театр «Ромэн» на новую ступень. Есть у таланта удивительная особенность — многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко — выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель театра «Ромэн», общественный деятель».