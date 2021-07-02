Народный артист СССР, лауреат Госпремии СССР Николай Сличенко скончался 2 июля в Москве в возрасте 86 лет. Информация об этом опубликована на официальном сайте театра «Ромэн» — единственного в мире профессионального цыганского театра, художественным руководителем которого он был с 1977 года.



Николай Сличенко был родом из Белгорода. После войны, когда был расстрелян фашистами его отец, попал в цыганский колхоз в Воронежской области, где молодой человек узнал о существовании цыганского театра. Он был принят туда артистом вспомогательного состава, в дальнейшем вошел в роли основного репертуара и начал пробовать себя в режиссуре.

