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Умер худрук уникального цыганского театра «Ромэн» Николай Сличенко

Народный артист СССР, лауреат Госпремии СССР Николай Сличенко скончался 2 июля в Москве в возрасте 86 лет. Информация об этом опубликована на официальном сайте театра «Ромэн» — единственного в мире профессионального цыганского театра, художественным руководителем которого он был с 1977 года.

Николай Сличенко был родом из Белгорода. После войны, когда был расстрелян фашистами его отец, попал в цыганский колхоз в Воронежской области, где молодой человек узнал о существовании цыганского театра. Он был принят туда артистом вспомогательного состава, в дальнейшем вошел в роли основного репертуара и начал пробовать себя в режиссуре.

Окончил высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе, снимался в кино, основал студию подготовки профессиональных кадров для театра «Ромэн» на базе Музыкального училища им. Гнесиных. А в 1981 году стал единственным из цыган, удостоенным звания «Народный артист СССР».

«В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актёрских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино, — говорится в некрологе театра. — Выдающиеся режиссёрские работы, которые подняли «Цыганский театр «Ромэн» на новую ступень. Есть у таланта удивительная особенность — многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко — выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель театра «Ромэн», общественный деятель».

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Комментарии (4)

261782811
Очень позитивный человек и яркая личность . Вечная память .
ushkuinik
Чудесный артист! R.I.P.
чцаца9832
Приходит эпоха бузовой и милохина! Атас!
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