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«Би-2» выпустили гипнотический клип, нарисованный британской художницей

Группа «Би-2» выпустила новый клип на песню «Падал свет». Эта композиция — бонус-трек с последнего макси-сингла группы «Нам не нужен герой».

Полностью анимированный клип нарисовала британская художница Элис Блумфилд. Она сотрудничает с фешн-индустрией, рисует иллюстрации и помогает музыкантам создавать необычный видеоряд для треков. Сотрудничать с русскоязычными группами ей прежде не приходилось.

Видеоряд клипа можно назвать гипнотическим, на нем бесконечно повторяется один и тот же фрагмент: лицо вокалиста Шуры Би-2, нарисованное в стиле аниме, прорезает третий глаз, из которого снова проявляется то же лицо. В середине клипа центральный кадр меняется, вместо Шуры появляется женское лицо в анфас — вероятно, это вокалистка группы «Моя Мишель», ее вокал тоже звучит в новой композиции.

Песня стала продуктом коллаборации множества талантливых музыкантов. Кроме группы «Моя Мишель» в записи поучаствовали знаменитый рок-музыкант и гитарист групп «Кино», «Поп-механика» и «Ю-Питер» Юрий Каспарян, российский пианист Глеб Колядин, барабанщик группы «Сплин» Алексей Мещеряков и бас-гитарист Антон Давидянц. Украшением композиции стал струнный ансамбль: скрипки, виолончели и контрабас.

Новый клип, как и песня «Падал снег», выполнен в свойственной для группы мягкой, меланхоличной манере. Предыдущий клип «Би-2» на песню-боевик «Нам не нужен герой» больше походил на короткометражный фильм-антиутопию. Музыканты примерили на себя роли злодеев разных эпох — от древней Эллады до СССР. На данный момент клип набрал 3,5 миллиона просмотров.

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