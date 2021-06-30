Врач ответил на 8 страхов антипрививочников

Прививки от коронавируса в России делают с конца 2020 года Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Власти призывают россиян сделать прививку от коронавируса, всё больше регионов объявляют обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых отраслей. Количество желающих вакцинироваться растет, но по-прежнему много и тех, кто не хочет этого делать. Мы попросили читателей рассказать, почему они отказываются от вакцинации, выбрали восемь самых распространенных аргументов и попросили прокомментировать их врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока. 1. Я планирую стать мамой в ближайшем будущем, а прививка, как и заболевание, не изучены. Как она отразится на будущем ребенке — непонятно, а за последствия никто отвечать не будет



— Это распространенный миф. Несколько десятков тысяч человек проходили третью стадию клинических испытаний вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»), она началась летом прошлого года и идет до сих пор. В испытаниях участвовали поровну мужчины и женщины. После прививки какая-то доля женщин забеременела, беременность протекала нормально, у кого-то уже родились здоровые дети. Эти данные не опубликованы, потому что клинические испытания еще не закончены, но предварительные итоги можно подводить. По остальным вакцинам эти наблюдения тоже ведутся.

Важно понимать еще и то, что может произойти, если женщина забеременела, но не привита и заразилась ковидом. Во-первых, беременность будет протекать в крайне неблагоприятных условиях, развиваются микротромбозы плаценты. Ребенок может родиться недоношенным, незрелым, с внутриутробной инфекцией. В 2020–2021 годах таких детей много. Риски, что у такого ребенка будет инвалидность, гораздо выше, чем какие-либо проблемы после прививки.

Яйцеклетка у женщин закладывается внутриутробно, дальше этот генетический материал никак не меняется и нет ничего, кроме ионизирующей радиации, что может его повредить. Если вы планируете беременность, то вам нужно срочно делать прививку, через 3–4 недели будет хороший иммунитет, тогда уже можно заниматься плановой беременностью.



2. Меня пугает то, что очень уж активно просят прививаться. Я против любой формы принуждения

— Правительство старается сохранить право на труд, на жизнь и на здоровье, не закрывать предприятия, а обеспечить условия для безопасной работы путем создания на предприятиях коллективного иммунитета. Получается три права — на труд, жизнь и здоровье — против права не прививаться. Ну, свободный ты человек — увольняйся, будь свободным дома. Если ты в коллективе, то ты должен выполнять условия для безопасного существования коллектива.



Женщины переживают, как вакцина отразится на беременности в будущем Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







3. Срок действия вакцины слишком мал

— Здесь проблема в том, что уровень антител достигается путем ревакцинации. Например, детям вакцину от гепатита вводят три раза. Ни у кого до ковида к этой инфекции иммунитета не было. Может быть, вакцинация станет сезонной или будет проводиться раз в пять-шесть лет. Всё зависит от того, как будет сохраняться иммунитет и как будут распространяться новые мутации.

В начале пандемии мы думали, что после перенесенной болезни иммунитет будет продолжительный и стойкий. Первые результаты и публикации были осенью прошлого года, оказалось, что в течение 5–7 месяцев иммунитет сохраняется, а потом быстро падает. С этой точки зрения необходимо прививать переболевших через полгода после болезни.



4. Какой смысл вакцинироваться, если я не болела, а привитые могут также заболеть? — Для тех, кто не болел и не вакцинировался, шанс умереть от уханьского штамма был 1 к 30, с заболеванием почек — 1 к 10, с диабетом — 1 к 6. Это чисто русская рулетка. Если же вы привиты, то меньше шансов даже не умереть, а вообще заболеть. Заболевают примерно 3 из 100 привитых, причем чаще болеют в легкой форме. Точно просчитать шансы персонально для каждого человека очень сложно. Но риск тяжелого течения болезни резко падает.

Против индийского штамма эффективность вакцины чуть меньше: не 97 % , а примерно 90 % .

5. У всех разная «побочка» от этой прививки, у кого-то, например, смерть

— Естественная смертность в России, не связанная с пандемией, — 12–14 тысяч человек на миллион за год. У нас привито обоими компонентами уже более 20 миллионов человек, это значит, что из них 260 тысяч могут умереть от любых причин, кроме ковида. Когда такие большие цифры, то всё, что имеет маленький шанс случиться, случается.



Любая вакцина направлена на то, чтобы вызвать иммунный процесс. Эта иммунизация очень напоминает ОРВИ, и каждый человек по-разному на нее реагирует. Хорошая новость заключается в том, что чем более выражена реакция, тем сильнее будет иммунитет человека. Самое главное, будут вырабатываться клетки иммунной системы, которые этот вирус запомнят, чтобы потом с ним бороться. Еще хорошая новость, что с этими побочными эффектами легко бороться. Любой противовоспалительный препарат помогает пережить эти реакции. Что касается аллергических реакций, то не надо принимать заранее противоаллергические препараты, если ранее не было аллергии.



Самой серьезной «побочкой», с которой после прививки столкнулись журналисты E1.RU, была высокая температура. О том, как перенесли вакцинацию, мы рассказывали здесь Фото: Ирина Шутько / E1.RU Поделиться Поделиться







6. Нет должного обследования (осмотра) перед вакцинацией, обсуждения с врачом противопоказаний к прививке и прочее

— Перед вакцинацией вообще не нужно обследование. Единственное, у женщин спрашивают, есть ли беременность. А так, основными противопоказаниями служат острые заболевания либо обострения хронических.

7. У меня и так высокий титр антител, зачем прививаться?

— Во-первых, титр антител достаточно быстро падает, и мы не знаем, когда он упадет до нуля. И даже с сохраняющимися титрами болеют. Вообще, люди, которые заразились и заболели ковидом, — это люди с ослабленной иммунной системой. Чем более выраженно вы болели, тем изначально был ниже ваш иммунитет. Соответственно, эти антитела, которые у вас есть, могут оказаться нестойкими.

Во-вторых, у нас нет стандарта измерения антител, каждая лаборатория меряет своими единицами. У разных тест-систем разные цифры. Это то же самое, что сравнивать килограммы с сантиметрами. Да, если антитела есть, то вы защищены, но сложно сказать, насколько. После вакцинации — у нас такие данные есть — в 97 процентах случаев люди не заражаются, и если заболеют, то будут болеть в легкой форме.

8. 20 лет уничтожают медицину, не думая о людях, а тут за 2 месяца заварили какую-то бормотуху и из каждого утюга заставляют прививаться — У нас как были институты по изучению вакцин, так они и есть, их никто не закрывал. Вообще, сам факт, что вакцина у нас сделана одной из первых в мире, уже много значит. Говорить про наши вакцины плохо нет смысла, наши вакцины высокоэффективные и безопасные, и даже более, чем некоторые европейские и американские, которые для стабилизации до сих пор используют ртуть. У нас многие страны закупают вакцины, ибо они получаются дешевле и эффективнее, чем вакцины «с Запада».



Опять же, если люди ждут здесь зарубежную вакцину, то максимум зарегистрируют китайскую, которая проходила все стадии клинических испытаний. Никакие западные в ближайшие три года в России не появятся.

Ранее мы рассказывали, почему уральцы боятся делать прививку от ковида, а также публиковали истории тех, кто вакцинировался, но всё равно заболел. Наш коллега с 74.RU Артём Краснов считает, что Россия выиграла гонку за вакцину и проиграла гонку за умы «антиваксеров». Публикуем его аргументы от первого лица.