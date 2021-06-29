Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 29 июня, по подозрению в серии квартирных краж задержан 51-летний уроженец одной из стран бывшего СНГ. Его встреча с сотрудниками уголовного розыска и их коллегами из Фрунзенского района состоялась у дома 14 по проспекту Авиаконструкторов. Проследовать с ними ему пришлось вместе с «ювелиркой», алкоголем, вазами и статуэтками на сумму около ста тысяч рублей, украденными из квартиры, расположенной по указанному адресу.

Петербуржца заподозрили в серии квартирных краж. Полицейские полагают, что к совершению преступлений он подошёл основательно: оборудовал мастерскую по изготовлению ключей и вёл пристальное наблюдение, прежде чем проникнуть в чужой дом. Горожанина задержали с поличным.

Полицейские выяснили, что задержанный пробрался в чужой дом, подобрав ключ от входной двери. Прежде чем это сделать, он долгое время наблюдал за хозяевами, выбирая наиболее благоприятное время для проникновения. Чтобы отследить перемещение владельцев квартиры, он устанавливал на входную дверь специальные метки для фиксации времени их прихода и ухода. Ещё больше о задержанном рассказал его собственный дом.



«Изготовлением ключей злоумышленник занимался в своей квартире на проспекте Большевиков, оборудовав там подобие токарной мастерской с профессиональным оборудованием», — сообщили в полицейском главке.



Там также добавили, что задержанный может быть причастен к ещё одной краже из квартиры дома 14 по улице Белы Куна, откуда пропало имущество на 260 тысяч рублей. Помимо этого, есть версия, что он совершил ещё семь аналогичных преступлений на территории Фрунзенского и Невского районов Петербурга. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

