FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
7
Печать

Ключи от всех дверей. Петербуржец организовал у себя дома мастерскую, чтобы попадать в чужие квартиры

Петербуржца задержали по подозрению в серии квартирных краж

Петербуржца заподозрили в серии квартирных краж. Полицейские полагают, что к совершению преступлений он подошёл основательно: оборудовал мастерскую по изготовлению ключей и вёл пристальное наблюдение, прежде чем проникнуть в чужой дом. Горожанина задержали с поличным.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 29 июня, по подозрению в серии квартирных краж задержан 51-летний уроженец одной из стран бывшего СНГ. Его встреча с сотрудниками уголовного розыска и их коллегами из Фрунзенского района состоялась у дома 14 по проспекту Авиаконструкторов. Проследовать с ними ему пришлось вместе с «ювелиркой», алкоголем, вазами и статуэтками на сумму около ста тысяч рублей, украденными из квартиры, расположенной по указанному адресу.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские выяснили, что задержанный пробрался в чужой дом, подобрав ключ от входной двери. Прежде чем это сделать, он долгое время наблюдал за хозяевами, выбирая наиболее благоприятное время для проникновения. Чтобы отследить перемещение владельцев квартиры, он устанавливал на входную дверь специальные метки для фиксации времени их прихода и ухода. Ещё больше о задержанном рассказал его собственный дом.

«Изготовлением ключей злоумышленник занимался в своей квартире на проспекте Большевиков, оборудовав там подобие токарной мастерской с профессиональным оборудованием», — сообщили в полицейском главке.

Там также добавили, что задержанный может быть причастен к ещё одной краже из квартиры дома 14 по улице Белы Куна, откуда пропало имущество на 260 тысяч рублей. Помимо этого, есть версия, что он совершил ещё семь аналогичных преступлений на территории Фрунзенского и Невского районов Петербурга. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

nuga
Как же его поймали?
Wert
Эй, у Фонтана! Таких мастерских на каждом углу.
И биографии у мастеров там интересные.
Rovesnik_Kommunizma
СНГ, к сожалению, не бывший.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний