«Спустя 7 лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из «Левиафана», — поделился Чибис в инстаграм. — Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 28 июня рассказал о возвращении скелета кита, ставшего одним из образов поселка Териберка после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

Губернатор области рассказал, что над новой достопримечательностью пришлось основательно потрудиться: «Шесть реставраторов на протяжении четырёх месяцев занимались его бережным восстановлением и затем привезли домой — на побережье Баренцева моря».

Чиновник выразил надежду, что новый объект станет «магнитом» для гостей Заполярья, оставшись на долгие годы.



В 2015 году СМИ сообщали о покупке декорации к фильму одним из бизнесменов, который хотел установить его на своем участке.



После выхода картины «Левиафан» поселок Териберка стал одной из заметных точек притяжения туристов на карте России. Сами жители оценили фильм Звягинцева положительно, несмотря на критику некоторых провластных политиков и религиозных активистов. Картина получила премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке, приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля, номинировалась на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

