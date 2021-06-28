автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Прослушивания на партии в рок-опере «Преступление и наказание» 28 июня с полудня и до поздней ночи шли на сцене Эрмитажного театра. Претендентов на роли — всего около ста человек — разбили на небольшие группы и попросили приходить к определённому времени, чтобы не толпиться в небольшом закулисном пространстве. Режиссёр-постановщик Ольга Маликова, известная любителям академической музыки по работе над «Ночью перед Рождеством» в Мариинском театре, не только предложила артистам со сцены исполнить подготовленные заранее арии, но и оставляла некоторых на небольшой разговор.



На прослушивание «Преступления и наказания» пришли как студенты московского ГИТИСа и петербургского РГИСИ, так и их старшие коллеги, уже работающие в театрах. Например, артистка Театра музыкальной комедии Марианна Вайднер пробовалась на партию Сони Мармеладовой — и, что характерно, в ответ на вопрос об определяющей черте своего характера назвала «эмпатию и любовь к людям». Других актрис во время беседы Ольга Маликова просила описать, что такое любовь, назвать свою главную мечту или подумать, способны ли они сами на самопожертвование и, если да, то ради кого.

Потенциальным Раскольниковым пришлось больше говорить о философском.

«Я бы хотела задать вам вопрос, чтобы посмотреть вас психологически: кто для вас Бог и есть ли он вообще?» — не дала Маликова после выступления уйти за кулисы Сергею Денисову, актёру театра «Ковчег», выпускнику РГИСИ, который уже давно играет в мюзиклах и, среди прочего, исполняет роль Альфреда в «Бале вампиров». Вторым вопросом режиссёр предложила претенденту решить задачку в духе Достоевского и отнести себя к «муравью или Наполеону». Именно в таких образах дилемма «тварь я дрожащая или право имею» выражается в одной из арий главного героя.



«Я был в 20 лет "Наполеоном", а сейчас между ними застрял. "Муравей" это не обидно для меня совершенно и я борюсь в себе с "Наполеоном", потому что он хочет при минимальных затратах максимальных завоеваний», — ответил на это Денисов.

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

На прослушивании через Zoom в Эрмитажном театре присутствовали автор рок-оперы, композитор Эдуард Артемьев и дирижер-постановщик Сезар Альварес из Испании. Артемьев — автор музыки к «Солярису», «Зеркалу» и «Сталкеру» Андрея Тарковского, к ленте Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», к «Курьеру» Карена Шахназарова и десяткам других известных картин.

Впервые рок-опера по мотивам романа Фёдора Достоевского, либретто для которой написали Андрей Кончаловский и Юрий Ряшенцев, была представлена в 2016 году в Московском театре мюзикла.

«Мне просто очень музыка понравилась, это талантливо сделано. Петь "удобно". Для популяризации Достоевского, думаю, это хороший вариант: все заинтересуются, возьмут книжку и почитают, — поделилась с «Фонтанкой» одна из претенденток на роль Сонечки Мармеладовой, выпускница петербургской консерватории Анастасия Липаева, — Мне кажется, Сонечка должна быть чистой, любящей и готовой пожертвовать. Не зря одну из девушек тут про любовь расспрашивали», — добавила она.



В исполнители, кроме Раскольникова (тенор) и Сонечки (сопрано), в Петербурге ищут старуху-процентщицу (меццо-сопрано), Свидригайлова (баритон), Мармеладова (бас-баритон), Порфирия Петровича (тенор) и мать Раскольникова (сопрано).

Премьера постановки запланирована на 3 ноября 2021 года. Репетиции «Преступления и наказания» должны пройти с сентября по октябрь.