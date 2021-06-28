«Мы не хотим делать здесь торговый центр». Министр культуры рассказала, что будет на «Ленфильме»

Киностудия «Ленфильм» станет культурным пространством, в котором будут развиваться образовательные проекты и сниматься дебютное кино. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказала министр культуры России Ольга Любимова.



«Будем воспитывать молодежь», — подытожила она.



Министр подчеркнула, что коммерческого торгового центра в легендарном здании на Каменноостровском не будет.



«Мы очень хотим, чтобы на киностудии была возможность проводить время посетителям разного возраста, всем, кто любит кино, — рассказала Любимова. — Для этого должна быть вся инфраструктура — кинотеатр, музей, выставочное пространство, книжный магазин, кафе. Планируется открыть и благоустроить пешеходную зону для горожан между павильонами. Хочется, чтобы там появились детские студии, которые рассказывают об истории отечественного и зарубежного кино. Конечно, там должно быть и музеефицированное пространство, потому что это место достойно того, чтобы рассказать его историю».

