«Мы не хотим делать здесь торговый центр». Министр культуры рассказала, что будет на «Ленфильме»

Киностудия «Ленфильм» станет культурным пространством, в котором будут развиваться образовательные проекты и сниматься дебютное кино. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
«Будем воспитывать молодежь», — подытожила она.
Министр подчеркнула, что коммерческого торгового центра в легендарном здании на Каменноостровском не будет.
«Мы очень хотим, чтобы на киностудии была возможность проводить время посетителям разного возраста, всем, кто любит кино, — рассказала Любимова. — Для этого должна быть вся инфраструктура — кинотеатр, музей, выставочное пространство, книжный магазин, кафе. Планируется открыть и благоустроить пешеходную зону для горожан между павильонами. Хочется, чтобы там появились детские студии, которые рассказывают об истории отечественного и зарубежного кино. Конечно, там должно быть и музеефицированное пространство, потому что это место достойно того, чтобы рассказать его историю».
Отвечая на уточняющий вопрос нашего корреспондента, она добавила, что блокбастеров от «Ленфильма» ждать не стоит. Его задача — работа над авторским кино.
«От него нужно ждать качества, новых имен, нового слова», — сказала министр.
Осенью 2020 года директором киностудии «Ленфильм» стал Федор Щербаков, который продолжает работу своих предшественников по возвращению гигантского долга киностудии.
Полностью интервью Ольги Любимовой читайте на «Фонтанке».