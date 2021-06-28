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«Мы не хотим делать здесь торговый центр». Министр культуры рассказала, что будет на «Ленфильме»

Ольга Любимова анонсировала, чего ждать от петербургской киностудии

Киностудия «Ленфильм» станет культурным пространством, в котором будут развиваться образовательные проекты и сниматься дебютное кино. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

«Будем воспитывать молодежь», — подытожила она.

Министр подчеркнула, что коммерческого торгового центра в легендарном здании на Каменноостровском не будет.

«Мы очень хотим, чтобы на киностудии была возможность проводить время посетителям разного возраста, всем, кто любит кино, — рассказала Любимова. — Для этого должна быть вся инфраструктура — кинотеатр, музей, выставочное пространство, книжный магазин, кафе. Планируется открыть и благоустроить пешеходную зону для горожан между павильонами. Хочется, чтобы там появились детские студии, которые рассказывают об истории отечественного и зарубежного кино. Конечно, там должно быть и музеефицированное пространство, потому что это место достойно того, чтобы рассказать его историю».

Отвечая на уточняющий вопрос нашего корреспондента, она добавила, что блокбастеров от «Ленфильма» ждать не стоит. Его задача — работа над авторским кино.

«От него нужно ждать качества, новых имен, нового слова», — сказала министр.

Осенью 2020 года директором киностудии «Ленфильм» стал Федор Щербаков, который продолжает работу своих предшественников по возвращению гигантского долга киностудии.

Полностью интервью Ольги Любимовой читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (11)

муматор
не хотим, но придётся, да?
orlovandrei1986
откройте просто музей кино.
EMMM
Уверен, что "термитника" в этом месте быть просто не может.
А вот под видом рекультивации общественного пространства можно построить пару сотен квартир для особо избранных с ценой от 5000$ за квадрат.
Городу это не помешает, автомобильных пробок не создадут. Зато на Питерской "рублёвке" станет чуть-чуть полегче.
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