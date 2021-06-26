FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +26
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
4
Печать

На 7–8 градусов выше нормы, но всё же не +30. Петербургу в воскресенье обещают жару, Ленобласти предвещают грозу

Воскресенье в Петербурге будет жарким, но не безоблачным

В воскресенье, 27 июня, от палящего солнца и +25...+27 градусов будет спасать переменная облачность. Об этом сообщает Северо-Западное УГМС. Существенных осадков не ожидается, атмосферное давление будет меняться мало.

Ночь на воскресенье идеальна для прогулок: переменный ветер, 2–5 м/с, термометр будет показывать +17...+19 градусов Цельсия.

Неблагоприятные метеорологические явления в Петербурге не прогнозируются, если не считать жаркую погоду с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7–8 градусов, зато ГУ МЧС по Ленобласти предупреждает об осадках и грозах.

«На территории Ленинградской области, во Всеволожском районе 3-й класс, в Гатчинском, Кировском, Волховском, Киришском и Тихвинском районах — 4-й класс пожароопасности», — добавляют в ведомстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Семён Лобкотрясов
Яндекс вообще другую погоду обещает
260642011
Разогнать к чертям собачьим всю метеорологию, на один день не могут погоду предсказать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний