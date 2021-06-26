На 7–8 градусов выше нормы, но всё же не +30. Петербургу в воскресенье обещают жару, Ленобласти предвещают грозу

Ночь на воскресенье идеальна для прогулок: переменный ветер, 2–5 м/с, термометр будет показывать +17...+19 градусов Цельсия.
Неблагоприятные метеорологические явления в Петербурге не прогнозируются, если не считать жаркую погоду с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7–8 градусов, зато ГУ МЧС по Ленобласти предупреждает об осадках и грозах.
«На территории Ленинградской области, во Всеволожском районе 3-й класс, в Гатчинском, Кировском, Волховском, Киришском и Тихвинском районах — 4-й класс пожароопасности», — добавляют в ведомстве.