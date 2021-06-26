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В Петербурге три дня ищут курсанта Можайки. Он ранним утром покинул казарму, не взяв с собой ничего

В Петербурге три дня ищут курсанта, сбежавшего без вещей и документов из Академии Можайского

Второкурсника Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Евгения Витта ищут в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 26 июня. Информацию об исчезновении подтвердила мать курсанта Любовь.

19-летний Евгений сбежал из казармы на улице Красного Курсанта 23 июня около 4:30. Второкурсник вылез через окно на первом этаже. Вещи, документы и мобильный телефон остались в комнате.

Руководство академии сообщило о произошедшем матери. Она прилетела из Воронежской области и написала заявление в полицию. Юноша до сих пор на связь не выходил. По словам Любови Витт, тревожных сообщений от сына в последнее время она не получала. Завтра ему исполнится 20 лет.

Юноша был одет в чёрную футболку, олимпийку и шорты. Коротко стрижен, глаза голубые, под подбородком небольшой шрам. Также из примет: высокий лоб, искривлённый нос, левое ухо выступает вперед.

«Фонтанка» направила запрос в группу информационного обеспечения Воздушно-космических сил Минобороны.

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Комментарии (3)

Alkaline
Похоже, Можайку пора того. Запретить (вместе с самокатами и каршерингом).
Piter Russo
Любовь? Или не уставные отношения?
SNOW
Похоже, парень понял что бомбить Воронеж все-таки будут
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