В Петербурге три дня ищут курсанта Можайки. Он ранним утром покинул казарму, не взяв с собой ничего

19-летний Евгений сбежал из казармы на улице Красного Курсанта 23 июня около 4:30. Второкурсник вылез через окно на первом этаже. Вещи, документы и мобильный телефон остались в комнате.



Руководство академии сообщило о произошедшем матери. Она прилетела из Воронежской области и написала заявление в полицию. Юноша до сих пор на связь не выходил. По словам Любови Витт, тревожных сообщений от сына в последнее время она не получала. Завтра ему исполнится 20 лет.

Юноша был одет в чёрную футболку, олимпийку и шорты. Коротко стрижен, глаза голубые, под подбородком небольшой шрам. Также из примет: высокий лоб, искривлённый нос, левое ухо выступает вперед.