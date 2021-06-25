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Мама-рысь в челябинском зоопарке сбилась с лап со своими котятами-непоседами

Зоопарк Челябинска показал видео с новорожденными рысятами и их мамой

В зоопарке Челябинска у рысей Персея и Полинки (Пятнышко) родились двое малышей. В соцсетях зверинца появилось видео, как молодая мама пытается уследить за ними, но рысята оказываются проворнее ее.

Автор: vk.com/челябинский зоопарк

Как сообщается 25 июня в группе зоопарка «ВКонтакте», Персей приехал в Челябинск в четырехмесячном возрасте из Ижевска — его мать отказалась от него. А Полинка, которую также называют Пятнышко, — столичная девица, из Московского зоопарка, росла в большой и благополучной семье и даже успела позаботиться о своих младших братьях и сестрах. Встретились они лишь в 2019 году, а первенцы у них появились в мае этого года.

Папу Персея пока к детям не пускают, чтобы не нервировать Пятнышко. Оно и понятно. Судя по видео, она едва успевает следить за непоседливыми малышами.

Автор: vk.com/челябинский зоопарк

Сотрудники челябинского зоопарка рассказывают, что Персей наблюдает за своими рысятами-котятами через ограждение вольера, и предлагают всем посетителям своей группы тоже взглянуть на проказы милых зверят.

Автор: vk.com/Челябинский Зоопарк

В зверинце напоминают, что рысь — самый северный представитель кошачьих (встречается даже за Полярным кругом). «У нас в России рыси чаще всего обитают в глухих хвойных лесах, где много поваленных старых деревьев, и в тайге. Везде они очень малочисленны», — подчеркивают зоологи, отмечая, что этих зверей несправедливо называют вредителями, хотя они выполняют важную в природе роль «санитаров»: охотятся на больных, слабых и нежизнеспособных животных.

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