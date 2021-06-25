В зоопарке Челябинска у рысей Персея и Полинки (Пятнышко) родились двое малышей. В соцсетях зверинца появилось видео, как молодая мама пытается уследить за ними, но рысята оказываются проворнее ее.

Автор: vk.com/челябинский зоопарк

Как сообщается 25 июня в группе зоопарка «ВКонтакте», Персей приехал в Челябинск в четырехмесячном возрасте из Ижевска — его мать отказалась от него. А Полинка, которую также называют Пятнышко, — столичная девица, из Московского зоопарка, росла в большой и благополучной семье и даже успела позаботиться о своих младших братьях и сестрах. Встретились они лишь в 2019 году, а первенцы у них появились в мае этого года.



Папу Персея пока к детям не пускают, чтобы не нервировать Пятнышко. Оно и понятно. Судя по видео, она едва успевает следить за непоседливыми малышами.

Автор: vk.com/челябинский зоопарк

Сотрудники челябинского зоопарка рассказывают, что Персей наблюдает за своими рысятами-котятами через ограждение вольера, и предлагают всем посетителям своей группы тоже взглянуть на проказы милых зверят.

Автор: vk.com/Челябинский Зоопарк