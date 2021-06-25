К концу рабочего дня 25 июня дороги в Петербурге оказались необычайно свободны для вечера пятницы. В городе наблюдается всего 5 баллов, хотя обычно в это время уже набирается 7, отмечают аналитики «Яндекса».



Помимо перекрытого в связи с «Алыми парусами» центра, движение затрудняют несколько пробок на юге и севере КАД, на Московском шоссе в районе Шушар, Свердловской и Выборгской набережных. Зато локальный транспортный коллапс образовался в Приморском районе города. На перекрестке Коломяжского проспекта с проспектом Испытателей сломались светофоры, из-за чего образовались заторы и встали трамваи, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».