К концу рабочего дня 25 июня дороги в Петербурге оказались необычайно свободны для вечера пятницы. В городе наблюдается всего 5 баллов, хотя обычно в это время уже набирается 7, отмечают аналитики «Яндекса».
Помимо перекрытого в связи с «Алыми парусами» центра, движение затрудняют несколько пробок на юге и севере КАД, на Московском шоссе в районе Шушар, Свердловской и Выборгской набережных. Зато локальный транспортный коллапс образовался в Приморском районе города. На перекрестке Коломяжского проспекта с проспектом Испытателей сломались светофоры, из-за чего образовались заторы и встали трамваи, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Необычно свободно на дорогах было и днем. Средняя загруженность петербургских улиц составила 4 балла, что на 1 балл меньше обычного. Самыми загруженными дорогами были Литейный и Загородный проспекты к Литейному мосту и Невский проспект к Дворцовой площади — там было 8 баллов. А самые крупные пробки собрались на КАД в половине пятого часа вечера: 5,3 километра на внутреннем кольце от проспекта Обуховской Обороны до поста ГИБДД, 4,8 километра на внутреннем кольце от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной и 3,9 километра на внешнем от проспекта Культуры до проспекта Энгельса. Также в заторе длиной 3,9 километра встали проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе.