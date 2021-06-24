В Амурской области борются с сильным паводком. Затоплены дороги и населенные пункты, а спасатели на лодках эвакуируют людей и животных.

Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области Поделиться Поделиться







Как сообщает правительство Амурской области, на 24 июня в регионе подтоплено 128 домов и порядка 280 приусадебных участков. Более 600 человек были эвакуированы, 54 из них находятся в пунктах временного размещения. Самая сложная ситуация складывается в селе Черняево. Пойму Амура там затопило на 4 с лишним метра, превысив отметку «опасное явление» на 1–3,6 метра. На 16 часов четверга уровень Амура составил 1038 см.



Затопило участки дорог и сельхозугодий. В Константиновском районе области отрезанными на острове оказались несколько десятков коров одного из крестьянско-фермерских хозяйств. «Идёт их эвакуация плавающим транспортным средством», — сообщает администрация региона. Из затопленных домов спасатели на лодках эвакуируют собак и кошек.

Для защиты от воды по области возвели 21 насыпную дамбу, пишет ТАСС. Для укреплений завезли 10 тысяч кубометров материалов и заготовили 14 тысяч мешков. В работах задействованы порядка 200 человек и техника, включая самосвалы, погрузчики, экскаваторы и грейдеры. Людей вывозят в том числе на школьных автобусах. Для сдерживания воды в селе Заречное развернуто более ста метров наливных дамб, а для откачки воды с подтопленных участков готовят четыре вакуумных автомобиля.

К паводку готовятся и в областной столице — Благовещенске, там его пик ожидается 26–27 июня. Там устанавливают дамбы прямо на улицах, на отсыпку вывезли 1 400 тонн вскрышного грунта. Кроме специалистов МЧС и техники, к работам привлекли курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. В селе Сергеевка заграждения из мешков не помогли.