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Избитый Кокориным и Мамаевым водитель отсудил у обидчиков 200 тысяч рублей компенсации

Водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук отсудил у футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и их друзей 200 тысяч рублей компенсации за избиение.

Как рассказал адвокат одного из ответчиков, Вячеслав Барик, 23 июня РИА Новости, Савеловский районный суд Москвы постановил взыскать с каждого из четырех ответчиков по 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, еще по 400 рублей возмещения утраченного заработка и 360 рублей — на лекарства и лечение травмы носа.

Виталий Соловчук первым подвернулся под руку шумной компании, гулявшей в Москве 8 октября 2018 года. Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий напали на водителя ведущей Первого канала у гостиницы «Пекин». Он получил несколько ударов, молодые люди разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. В суде мужчина требовал взыскать с каждого из обидчиков по 250 тыс. рублей.

После встречи с Соловчуком компания поехала в кафе на Большой Никитской улице, где стул подняли на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу. Все обвиняемые получили реальные сроки, однако уже после их освобождения суд пересмотрел приговоры, оставив хулиганский состав только для Александра Кокорина. За остальными признали право на реабилитацию.

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