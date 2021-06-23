Избитый Кокориным и Мамаевым водитель отсудил у обидчиков 200 тысяч рублей компенсации

Водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук отсудил у футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и их друзей 200 тысяч рублей компенсации за избиение.



Как рассказал адвокат одного из ответчиков, Вячеслав Барик, 23 июня РИА Новости, Савеловский районный суд Москвы постановил взыскать с каждого из четырех ответчиков по 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, еще по 400 рублей возмещения утраченного заработка и 360 рублей — на лекарства и лечение травмы носа.



Виталий Соловчук первым подвернулся под руку шумной компании, гулявшей в Москве 8 октября 2018 года. Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий напали на водителя ведущей Первого канала у гостиницы «Пекин». Он получил несколько ударов, молодые люди разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. В суде мужчина требовал взыскать с каждого из обидчиков по 250 тыс. рублей.

