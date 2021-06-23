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Погода в Петербурге только разгоняется, а в Суздальском озере уже ищут утопленника

На севере Петербурга утром 23 июня утонул человек

Молодой человек не выплыл из Среднего Суздальского озера в Выборгском районе Петербурга утром 23 июня. Его ищут водолазы.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение об утонувшем купальщике поступило в экстренные службы в семь часов утра. На спасательную станцию обратился отдыхающий, который недосчитался одного из членов компании. Пропавшего 20-летнего знакомого последний раз он видел входившим в воду.

У Среднего Суздальского озера нашлись очевидцы. По их словам, в водоёме плавали двое, но вытащить удалось только одного. Поиски продолжаются.

Накануне петербургская жара отличилась дважды за день и дошла до пика. Сегодня, 23 июня, погода почти такая же, но в прогнозе есть грозы.

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